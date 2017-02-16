VW, Mobileye teknolojileri kullanacak

Nissan, ödüllü Navara pick-up’ın yeni bir özel versiyonunu piyasaya sürdü. Kamyonette, bir dizi ilave ekstralar, zaten yüksek standartta olan spesifikasyona eklendi. Trek-1 takviyeli araç, ilk kez Brüksel Motor Show’da yerini aldı. Ad, Kuzey İspanya’daki Navarre Çölü’nden esinlenen Nissan Navara, zorlu ‘her yere gidebilir’ yetenekleri ve açık ve kapalı yol üzerindeki olağanüstü performansı sayesinde Uluslararası […]