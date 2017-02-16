VW, Mobileye teknolojileri kullanacak

VW Grubu ve Mobileye, otonom araçlar için navigasyon sistemi geliştirmek üzere işbirliği yapacak. Bu çerçevede VW gelecekteki araçlarında, Mobileye’ın kamera sensörleri ve konum belirleme teknolojileri kullanılacak. Bu teknolojiler, bulut bazlı eşzamanlı haritalar için yol bilgisi toplama (yol işaretlemeleri, yol inşaat bölgeleri…) yetisine de sahip olacak. Sürekli güncellenen navigasyon sistemi, otonom sürüşlü araçlar için daha gelişmiş asistan sistemlerin yaratılmasına da izin verecek. 2018’de devreye girecek işbirliği için iki firma, 10 Şubat’ta anlaşma imzaladı.
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