YANDEX NAVİGASYON PARK YERLERİNİ GÖSTERECEK

Detroit’te Audi, ilginç bir çevreci konsept sergiledi. Daha önce, 2015’teki Frankfurt Fuarı’nda tam elektrikli SUV versiyonu olan e-Tron konseptini sergileyen Audi, Detroit’te ise bu modelin hidrojen enerjili versiyonu olan H-Tron’u sergiliyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisine sahip olan H-Tron, ayrıca ilave bir lityum-iyon bataryaya da sahip. Bu bataryanın görevi ise enerji geri kazanımı ve gerektiğinde yakıt […]