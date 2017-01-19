Yaris ile yarışa dönüyor

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre %6,5 arttı ve toplam 15.131.719 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde 14.202.273 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 ile Hollanda’da ve […]