Yaris ile yarışa dönüyor

2000’li yıllarda Formula 1 arenasına yönelen Toyota, ralli parkurlarından uzun bir süre uzak kalmıştı. 17 yıl aradan sonra, ralliye dönme kararı alan Toyota, bu amaçla Yaris WRC modelini hazırladı. Monte Carlo Rallisi’yle birlikte start alacak olan Yaris WRC’yle aynı paralelde, güçlü bir Yaris versiyonu da müşterilerin beğenisine sunulacak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda bu sportif Yaris versiyonu görücüye çıkacak. 3 kapılı Yaris’te 210 HP’lik bir motora yer verilecek. Bu, 1999 yılından beri yollarda olan Yaris gövdesi üzerine uygulanan en güçlü motor olacak.
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