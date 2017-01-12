Yeni bir yıldız doğuyor

Tesla’nın başarısının ardından elektrikli otomobil pazarı sürekli yeniliklere sahne oluyor ve bu alana sürekli yeni rakipler giriyor. Faraday Future markası da işte böyle bir yenilik.
Çinli elektronik ve medya içerik yayıncısı LeEco şirketinin bir iştiraki olan Faraday Future, Las Vegas’taki CES fuarında ilk seri üretim modeli olan FF91’i tanıttı. LeEco’nun kurucusu Çinli milyarder Jia Yueting, bu işe çok inanıyor ve otomobilin ABD topraklarında üretimi ve ultra modern bir fabrika kurulumu için Nevada’da büyük bir arazi satın aldı. Fuarda gösterilen FF91 ise büyük boy bir elektrikli SUV, tıpkı Tesla Model X gibi. Ama arada küçük bir fark var, FF91’de 783 kW ya da başka bir deyişle 1050 HP gücünde elektrik motoru yer alıyor ve aracı 0’dan 100 km/s hıza 2,39 sn’de ulaştırabiliyor, bu da FF91’i dünyanın en hızlı elektrikli otomobili haline getiriyor.
Aracın menzili ise 700 km’ye ulaşıyor
Firmanın web sitesinde bu elektrikli SUV’un Ferrari 488 GTB, Bentley Bentayga ve Tesla Model X ile performans karşılaştırma videoları da yer alıyor. FF91’in satış fiyatı şu an için açıklanmamakla birlikte, üretimin 2018 yılında başlayacağı söyleniyor. Otomobili satın almak isteyenler ön kayıt için ilk etapta 5.000 dolarlık depozito yatırıyorlar. Şu ana kadar 70 bin otomobil kullanıcısı FF91 satın almak için ön kayıt yaptırmış durumda.
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