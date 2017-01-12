Yeni bir yıldız doğuyor

Ford, yeni Focus RS’in testine bizleri de konuk etti. 350 HP ve 4×4 sayesinde RS, artık hiç olmadığı kadar hızlı.Şöyle ifade etmeye çalışalım: Ona kimsenin ihtiyacı yok, o yeni başlayanlara göre değil, o olmasa Ford Focus RS daha da hızlı olurdu. Evet, drift fonksiyonundan bahsediyoruz. Buna rağmen bu mod, damarlarında kan yerine benzin dolaşanlar için […]