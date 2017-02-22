Yeni Civic RS Türkiye’de

Bugüne kadar Hatchback ve Sedan seçeneklerini Civic tutukunları ile buluşturan Honda, sportif ve güçlü yeni RS seçeneği ile Civic ailesini büyüterek güçlendirmeye devam ediyor. Yeni Civic RS, 25 Şubat’ta Türkiye’de 109 bin 900 TL’den satışa sunuluyor.
Honda tarihinin en geniş kapsamlı tek model geliştirme programının ürünü ve 7 yıllık bir çalışmanın sonucu olan Civic, Hatcback ve Sedan seçeneklerinin ardından şimdi de RS seçeneği ile kırmızı, siyah ve beyaz olarak üç renk alternatifi ile Honda tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Performansı, yakıt verimliliği, güvenliği, teknoloji ile uyumu, iç mekan kalitesi ve ferahlığı ile kompakt sınıfa yeni standartlar getiren Civic RS, 1.5L VTEC turbo motoru ile 182 beygir güç üretiyor. 7 ileri CVT şanzımanı ile Civic tutukunlarına yeni, sportif ve güçlü bir alternatif olacak Civic RS, 25 Şubat tarihinden itibaren Türkiye’de 109 bin 900 TL’den başlanacak fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yeni Civic RS’in İstanbul’da düzenlenen lansmanın konuşan Honda Türkiye Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sümer, 2016 yılında Honda’nın dünyada ve Türkiye’de önemli başarılara imza attığını paylaştı. Sümer, “2016 yılındaki satış rakamlarını değerlendirdiğimizde, özellikle Avrupa ve EFTA pazarında bir önceki yıla göre yüzde 20,8’lik bir büyüme kaydettik. HR-V, CR-V ve Jazz modellerinin satış rakamlarında önemli artışlar elde ettik. Böylece 2016 yılında Avrupa’nın en hızlı büyüyen otomobil markası olduk,” dedi.
Bir önceki nesil Civic’e göre satış rakamlarının artış gösterdiğini paylaşayan Sümer, Honda Türkiye’nin mevcut Avrupa ağırlıklı İsrail ihracat pazarına Afrika ve Ortadoğu’nun da girdiğini aktardı: “Şu anki planlamada üretimin yüzde 40’ının ihraç edilmesi planlanıyor. Türkiye’ye baktığımızda ise, 2015 yılına göre satış rakamlarımızı yüzde 26 artırdık. 2017 yılında ise hedefimiz yeni Civic ile Pazar payımızı yüzde 25 artırarak 25 binlik satış hedefimizi yakalamak,” dedi.
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