AutoShow
Ana Sayfa  |  HABER  |  Yeni CLA 2019’a hazırlanıyor
27 Ocak 2017  

Yeni CLA 2019’a hazırlanıyor

Güncel A Serisi (W176) ve CLA’nın piyasaya çıkmasıyla Mercedes tasarımında radikal değişiklikler meydana gelmişti. Mercedes’in Aesthetics A adlı dizayn çalışması, yeni A ve CLA’nın nasıl görüneceği hakkında ipuçları veriyor. Aesthetics A’nın en dikkat çekici yanı, tasarımın sadece en gerekli unsurlara indirgenmiş olması. Karoserdeki yarıklar ve gereksiz köşelerden vazgeçilen ve tek parçadan yontulmuş gibi hissettiren bu tasarımın ilk örneklerini yeni E Coupe ve Cabrio’da göreceğiz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.