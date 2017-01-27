Yeni CLA 2019’a hazırlanıyor

Güncel A Serisi (W176) ve CLA’nın piyasaya çıkmasıyla Mercedes tasarımında radikal değişiklikler meydana gelmişti. Mercedes’in Aesthetics A adlı dizayn çalışması, yeni A ve CLA’nın nasıl görüneceği hakkında ipuçları veriyor. Aesthetics A’nın en dikkat çekici yanı, tasarımın sadece en gerekli unsurlara indirgenmiş olması. Karoserdeki yarıklar ve gereksiz köşelerden vazgeçilen ve tek parçadan yontulmuş gibi hissettiren bu tasarımın ilk örneklerini yeni E Coupe ve Cabrio’da göreceğiz.
Lamborghini Aventador güçleniyor
Aventador serisinin güçlü versiyonu S, birçok parçasını üretimi 600 adetle sınırlandırılan Aventador LP 750-4 SV ile paylaşıyor. Bazı teknolojiler ise hiper sporcu Centenario’dan alınmış. V12 motoru 740 HP güç üreten Aventador S, 100 km/s’ye 2.9 sn’de çıkarken, maksimum hızı 350 km/s olarak açıklanıyor.
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