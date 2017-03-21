Yeni Honda Civic Hatchback Türkiye’de

Jaguar’ın orta sınıftaki yeni gözbebeği XE, son teknoloji opsiyon seçenekleri ile zenginleştirildi. İlk olarak, 2.0 litrelik 180 beygir gücündeki dizel motorlu versiyonu, dört çeker aktarma sistemi ile donatılan Jaguar XE, bu sistemini kardeş markası olan Land Rover’dan alıyor yani bir SUV için geliştirilmiş, oldukça kabiliyetli bir aktarma sistemi taşıyor. Detaylar Auto SHOW Dergide