Yeni Honda Type R Cenevre’de tanıtıldı

Mercedes’in GLA modeli, piyasaya çıkışının üçüncü yılında makyajlandı. Alman markanın makyaj periyotlarını sürekli kısalttığının bir göstergesi olan GLA’daki görsel değişimler oldukça sınırlı: Yeni bir ızgara, farklı stoplar, yeni jantlar ve yeni bir gövde rengi seçeneği. BMW X1 ve Audi Q3 ile rekabet eden GLA, opsiyonel off-road-konfor paketiyle daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor.İç mekanında da […]