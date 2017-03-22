Yeni Honda Type R Cenevre’de tanıtıldı

Honda, 2017 Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni Type R modelinin seri üretim halinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni Honda Type R 320 HP güce ve 400 Nm torka sahip 2,0 litrelik turbo benzinli motoruyla son derece iddialı bir performans vaat ediyor. Heyecan uyandıran dinamik ve gösterişli tasarımıyla dikkat çeken yeni Honda Type R, Honda’nın İngiltere tesislerinde üretilecek ve 2017 Ekiminde satışa sunulacak.
Seri üretime hazır haliyle sergilenen yeni Honda Type R, daha önceki modelleri gibi Type R geleneğine bağlı kalarak yüksek performanslı kompakt hatchback sınıfının en dinamik ve en hızlı otomobillerinden biri olmayı sürdürecek.
Yeni Type R, yeni Honda Civic Hatchback modelinin teknik yapısından yararlanıyor. Honda mühendisleri yüksek performans beklentilerini karşılamak üzere teknik yapıyı kapsamlı bir şekilde revize ettiler. Kullanılan yüksek dayanımlı hafif alaşım malzemeler sayesinde yeni Type R’ın burulma direnci önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 38 oranında arttırıldı.
Motor gücünün tekerleklerde neden olduğu baskının direksiyona yansımanı azaltmak ve daha dinamik bir sürüş karakteri elde etmek üzere standart Civic Hatchback modelinin MacPherson tipi ön süspansiyonu elden geçirilirken yeni bağımsız arka süspansiyonun çapraz bağlantıları da güçlendirildi.
Vahşi kediye 4×4 desteği
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