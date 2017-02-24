Yeni Hyundai Accent Sedan hazır

Alman spor otomobil markası Porsche’nin, Cayenne’den sonra, geçtiğimiz yıl SUV segmentine sunduğu ikinci model olan Macan’da, ürün gamı yeni versiyonlarla genişlemeye devam ediyor. Kısa süre önce ülkemizde pazara sunulan 2.0 lt benzinli motorlu (237 HP) Macan, hem küçük ama güçlü motoru, hem de en uygun fiyatlı Porsche modeli olma özelliğiyle ilgi çekmeye devam ediyor. Macan’ın […]