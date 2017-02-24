Yeni Hyundai Accent Sedan hazır

Tamamen yenilenen Hyundai Accent Sedan, Kanada’daki Toronto Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacak. Daha köşeli ve daha dinamik hatlara sahip olan yeni Accent, modernize edilen iç mekanı ve güvenlik teknolojileriyle de ilgi çekiyor. Güncel versiyona göre yeni Accent. 29 mm daha geniş ve 15 mm daha uzun. Bu büyüme ve 10 mm artan aks mesafesi, daha geniş bir iç mekan ve 36 lt daha geniş bir bagaj sağlıyor.
Daha güçlü bir Macan
Alman spor otomobil markası Porsche’nin, Cayenne’den sonra, geçtiğimiz yıl SUV segmentine sunduğu ikinci model olan Macan’da, ürün gamı yeni versiyonlarla genişlemeye devam ediyor. Kısa süre önce ülkemizde pazara sunulan 2.0 lt benzinli motorlu (237 HP) Macan, hem küçük ama güçlü motoru, hem de en uygun fiyatlı Porsche modeli olma özelliğiyle ilgi çekmeye devam ediyor. Macan’ın […]
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