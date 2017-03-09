Yeni Renault Captur

Üretilen ilk ve tek üstsüz 911, açık artırmada bugüne kadar en yüksek fiyatla satılan ön seri üretimi Porsche modeli unvanını elde etti. Var olan iki prototipten biri olan bu otomobil, sonradan Karmann’a gönderilmiş ve üstü orada açılmıştı. Açık artırmada 649 bin 600 Euro’ya satılan 901 Cabrio’nun yeni sahibi ise ismi açıklanmayan bir koleksiyoner oldu. Bu […]