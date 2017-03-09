Yeni Renault Captur

Yeni Captur Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni yüzünü gösteriyor. Hem iç hem de dış tasarımındaki yeniliklerle ve yeni ekipmanlarıyla, Avrupa’da B segmenti crossover otomobil satışlarında 1 numara olan model (2016’da 215 bin 670 adet) liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.
Captur başarısında önemli etken olan unsurları yeni versiyonda da muhafaza ediyor, örneğin çift renkli dış gövde rengi. İki yeni kasa rengiyle kişiselleştirme seçeneklerini zenginleştiriyor: Atacama Turuncu ve Okyanus Mavi; ayrıca yeni bir tavan rengi de mevcut: Platin Gri. Herkesin kendi Captur’ünü yaratmasına olanak sağlayan 30’dan fazla farklı kombinasyon yer alıyor.
Captur, farklı renklerde 6 iç mekan kişiselleştirme paketi (Fildişi, Okyanus Mavi, Karamel, Kırmızı, Parlak krom ve Eskitme krom) ve 5 dış kişiselleştirme paketi (Fildişi, Okyanus Mavi, Cappuccino, Kırmızı ve Atacama Turuncu (jant kapakları ve kapı panoları çıtaları için) ile fark yaratarak daha da ileriye gidiyor.
Klasik 911 Cabrio’ya rekor fiyat
Üretilen ilk ve tek üstsüz 911, açık artırmada bugüne kadar en yüksek fiyatla satılan ön seri üretimi Porsche modeli unvanını elde etti. Var olan iki prototipten biri olan bu otomobil, sonradan Karmann’a gönderilmiş ve üstü orada açılmıştı. Açık artırmada 649 bin 600 Euro’ya satılan 901 Cabrio’nun yeni sahibi ise ismi açıklanmayan bir koleksiyoner oldu. Bu […]
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