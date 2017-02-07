Yeni Rio Mart’ta geliyor

CES 2017 bugün kapılarını açıyor. 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2017, birçok elektronik ve mobil yeniliğin yanı sıra yeni otomobil teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Future Faraday gibi yeni otomobil markalarının yanı sıra Hyundai, Toyota gibi dev üreticiler ve bunların yanı sıra teknoloji tedarikçileri de CES 2017’de […]