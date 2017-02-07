Yeni Rio Mart’ta geliyor

Rio, 2015 yılında dünya çapında 473.000 adet ile KIA’nın yıllık satışlarının %16’sını oluşturarak markanın küresel çapta en çok satan modeli oldu.
Şimdi dördüncü jenerasyonu ile tüketicilerle buluşmaya hazırlanan yeni Rio; dikkat çekici yeni tasarımı, pratik kullanımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve yeni bağlantı özellikleri ile B segmenti kullanıcılarına göz alıcı bir otomobil sunuyor.
KIA markası için kilit öneme sahip olan Rio, yeni nesil modelinde daha çekici, daha zevkli sürüş tecrübesi ve sınıfının en ileri güvenlik özellikleri sayesinde önceki modelin temel güç özellikleri daha da gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Daha geniş yelpazede alıcının ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere tasarlanan yeni Rio’nun, Avrupa’da en çok satan KIA modelleri Sportage ve cee’d’in arasına girmesi bekleniyor.
Yeni Rio, Kia’nın Kore’deki Sohari üretim tesisinde üretilecek ve 2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de ve dünya çapında satışa sunulacak.
Dış tasarım: Sade çizgileri, otomobilin ayırt edici özellikleri
Rio’nun geliştirilmiş yeni dış ve iç tasarımı, KIA’nın Almanya ve Kaliforniya’daki tasarım merkezlerinde ve markanın Kore, Namyang’taki yurt içi tasarım merkeziyle yakın işbirliği içinde yaratılmıştır. Yeni Rio’nun genel görüntüsü, otomobile eşsiz bir bakış ve buna ek olarak önceki modele göre daha olgun bir karakter hissi veren düz çizgiler ve yumuşak yüzeyle tamamlanmıştır.
Rio’nun ön tarafında KIA’nın en yeni devrimi “kaplan burnu” ızgara yer alıyor. Bu kaplan burnu ızgara şimdi çok daha ince, daha hafif ve otomobilin ön kısmında daha geniş bir alan kaplıyor. Izgaranın üzeri parlak siyah renk ile kaplı. Izgara aynı zamanda yeni tasarlanmış çift fonksiyonlu farlarla entegre edildi. Daha keskin bir görüntü verilen farlara, yeni U şeklinde, gün ışığıyla çalışan LED özelliği de eklendi. Rio’nun ön sis lambaları, üçüncü nesil modeldeki sis lambalarının konumuna kıyasla ön tampona doğru dış yukarı kısma yerleştirildi. Böylelikle, otomobile daha güçlü genel bir görünüm verilirken, ön kısmına da daha çok görsel derinlik hissi kazandırıldı.
Genel olarak, bu yeni otomobil önceki modelden 15 mm daha uzun: enine uzunluğu toplam 4.065 mm ve boyu da 5 mm daha kısa (1.450 mm uzunlukta). Net biçimde tanımlanmış düz çizgiler, otomobilin yan kısımlarından başlayarak kapıları boyunca uzanıyor ve otomobilin görüntüsüne daha da kendinden emin bir duruş hissi katıyor.
Rio’nun arka kısmı şimdi neredeyse dikey bir arka cam ve daha kısa sarkıntı ile daha dik bir yapıya sahip. Izgaradan, farlardan ve kapılardan geçen düz çizgi otomobilin arka tarafına doğru devam ediyor ve daha ince ve şekilli arka lambalarla birleşiyor. Arka lambalar ise şimdi yeni sıralı LED ışık imzasını taşıyor. Yeni Rio’nun daha geniş görünen ‘yüzü’ gibi, arka tasarımı da otomobile genel olarak daha güçlü bir görüntü katıyor.
Yeni Rio, Türkiye çapında satışa sunulduğunda, sekiz farklı dış renk seçeneği ve üç adet 15 inç ile 16 inç çap aralığında çelik ve alüminyum alaşım jant seçeneğiyle sunulacak.
İç tasarım: Modern çizgilere sahip kabin
Yeni KIA Rio’nun özellikleri arasında heykel gibi düzgün biçimli ve önceki modelden daha ergonomik tasarıma sahip olan yeni ve modern bir kabin yer alıyor. Kabin içi aynı zamanda Rio’nun yeni teknolojilerine uygun biçimde tasarlanmıştır.
Dış tasarımda olduğu gibi, iç tasarımın şeklini de gösterge paneli üzerine derinlik katan düz çizgiler belirliyor ve kabine daha geniş bir izlenim katarak yolculara daha çok alan hissi veriyor. Gösterge paneline şekil veren uzun yan çizgilere ek olarak, üçüncü nesil modeldeki dikey boşlukların yerini alan yatay hava boşlukları da kabinin görsel derinliğini artırıyor.
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