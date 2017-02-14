Yeni Skoda Yeti 2017 sonunda piyasaya çıkacak. Çek SUV’unun İspanyol Seat Ateca ile aynı altyapıya sahip olacak ve güncel versiyondan çok daha çekici görünecek. Geleceğin Golf SUV’u T-CRossve Audi Q2 de aynı parça havuzunu kullanıyor. Yeti II’de 125-220 HP arasında güce sahip benzinli ve 120-184 HP arasında güce sahip dizel motor seçenekleri sunulacak. Plug-ih hibrid ve elektrikli versiyonlar ise henüz gündem dışı.
Yeni Skoda Yeti daha yakışıklı olacak
Bunlar da ilginizi çekebilir
-
12 Ocak 2017
-
10 Kasım 2015
Tekerlekli internet cafe
Günümüz gençliği otomobil üreticileri için bir bulmaca gibi… Bir zamanların statü sembolleri heybetli HP canavarları, yerlerini en yeni akıllı telefon ve en hızlı tablet bilgisayarlara bıraktı. Ancak Mercedes’in “Generation Z” adını verdiği, 1995 sonrası doğumlu kuşağını, kaybetmeye hiç niyeti yok. Tokyo Fuarı’nda sergilenen Vision Tokyo konsepti, Alman markanın gençliği doğru anladığını, dijital kuşağın otomobillerden neler […]
-
10 Kasım 2015
Honda’nın hibrid roketi ateşlendi
Sportif Japon otomobillerini sevenlerin yüzleri gülmeye başlamıştır herhalde. Çünkü Honda, efsanevi modelini hayata döndürüyor. Yeni NSX de aynı ilk model gibi görünüyor: Bıçak gibi keskin! Yeni NSX asfaltı 4 tekerleğiyle birden kazıyor, çünkü bu ortadan motorlu süper sporcu, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip: İki elektromotor ön tekerleğe güç aktarırken, üçüncü bir elektromotorla desteklenen 3.5 lt’lik […]
Bir Cevap Yazın