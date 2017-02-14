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14 Şubat 2017  

Yeni Skoda Yeti daha yakışıklı olacak

Yeni Skoda Yeti 2017 sonunda piyasaya çıkacak. Çek SUV’unun İspanyol Seat Ateca ile aynı altyapıya sahip olacak ve güncel versiyondan çok daha çekici görünecek. Geleceğin Golf SUV’u T-CRossve Audi Q2 de aynı parça havuzunu kullanıyor. Yeti II’de 125-220 HP arasında güce sahip benzinli ve 120-184 HP arasında güce sahip dizel motor seçenekleri sunulacak. Plug-ih hibrid ve elektrikli versiyonlar ise henüz gündem dışı.

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