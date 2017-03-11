ZUBİZU kullanıcılarına özel Audi A4 1.4 ÖTV farksız ve yüzde 0 faiz ayrıcalığıyla

Zengin içeriğiyle renkli, eğlenceli ve konforlu bir dünyanın kapısını aralayan ZUBİZU kullanıcıları şimdi Audi A4 1.4’e ÖTV farksız 24 ay taksit ve yüzde 0 faizle sahip oluyor.
Farklı yaşam tarzlarına uygun birçok alanda kişiye özel öneri ve içerikler paylaşan mobil uygulama ZUBİZU, kullanıcılarına sunduğu avantajlara Audi iş birliği ile devam ediyor. Kampanya kapsamında ZUBİZU kullanıcılarına, Audi yetkili satıcılarında sınırlı sayıdaki Audi A4 1.4’e yüzde 0 faiz oranı ve özel kur avantajlarıyla sahip olma fırsatı sunuluyor.
Kampanya, 50.000 TL kredi kullanımı ve 24 ayla sınırlı olup, Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması durumunda geçerlidir.
Audi A4 1.4’e ÖTV farksız 24 ay yüzde 0 faizle sahip olmak için yapılması gereken tek şey ZUBİZU kullanıcısı olmak. ZUBİZU mobil uygulamasını Apple Store ve Google Play’den indirebilirsiniz.
Aracına sevgini göster, Shell’den Roma seyahati kazan
Motorsporları aşıklarının en büyük tutkusudur otomobili, motosikleti… Onlara isim verir, gözü gibi bakarlar. Gün olur eşleri, sevgilileri bile kıskanır bu sevgiyi. Sevgililer Günü yaklaşırken Shell & Turcas da aracına aşkla bağlanan herkesi 8 Şubat-17 Şubat 2016 tarihleri arasında Shell V-Power Nitro+ ‘ın düzenlediği Instagram yarışmasına katılmaya davet ediyor. Güler yüzlü hizmetiyle müşterilerine sevgisini her zaman […]
Bir Cevap Yazın