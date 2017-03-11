ZUBİZU kullanıcılarına özel Audi A4 1.4 ÖTV farksız ve yüzde 0 faiz ayrıcalığıyla

Motorsporları aşıklarının en büyük tutkusudur otomobili, motosikleti… Onlara isim verir, gözü gibi bakarlar. Gün olur eşleri, sevgilileri bile kıskanır bu sevgiyi. Sevgililer Günü yaklaşırken Shell & Turcas da aracına aşkla bağlanan herkesi 8 Şubat-17 Şubat 2016 tarihleri arasında Shell V-Power Nitro+ ‘ın düzenlediği Instagram yarışmasına katılmaya davet ediyor. Güler yüzlü hizmetiyle müşterilerine sevgisini her zaman […]