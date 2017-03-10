Bakalım Kodiaq ne kadar iyi?

KARŞILAŞTIRMA MAZDA CX-3, MINI COOPER COUNTRYMAN, KIA SOUL Küçük SUV pazarından Mazda da pay istiyor. Peki ama CX-3 bunu başarabilecek mi? SUV’un ne olduğunu tanımlamayı hiç denediniz mi? Cevabınız evet ise bize yazın. Her türlü yeni fikir bizi sevindirir. Bu araç sınıfı günümüzde o kadar renkli ki, trafik bakanlıkları bile tanımlamalarda zorluk çekebiliyor. Yeni Mazda […]