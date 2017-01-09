BMW 750d ve Audi A8 TDI

Artık Golf’ün de küçük bir tasarruf motoru var. Bakalım bu diyetisyen makineler nelere kadirler? Ekonomi global olarak pek de iyi değil. Herkesin tasarruf etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Hatta otomobillerimizin bile. Bunun dışında yasalar, örneğin Avrupa Parlamentosu kararları, üreticileri sürekli daha az tüketen otomobiller üretmeye zorluyor. Örneğin 95 gr/km’lik karbondioksit salınım sınırı ilk başlarda otomobil üreticilerini bayağı […]