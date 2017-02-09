Honda NSX, Nissan GT-R Godzilla’dan daha güçlü

Nissan GT-R ve Honda NSX… İkisi de birer ikon. Ancak NSX kısa bir süre önce tamamen yenilendi. Bu iki alfa kurdunu, birbirinin karşısına çıkarmaya karar verdik. Bakalım kazanan hangisi olacak?
Çığlıklar atarak, her yerinden maket olduğu anlaşılan binalar ve otomobillerin üzerine ayağıyla basıyor. Ardından canavarımız, dikenli kuyruğuyla plastik bir bina figürünü yıkıyor. Ortalığa parçacıklar saçılıyor, sahne dumana boğuluyor, tüm sahne titriyor… Japon efekt ustaları Godzilla’yı canlandırıp ilk kez filme çektiklerinde her şey çok komik görünüyordu. Ama bu devi bir şekilde tüm dünya çok sevdi.
Kestik! Şu anda takvimler 2016’yı gösteriyor ve Godzilla bir şekilde değişmiş gibi duruyor. Çünkü artık ortalığı iki ayağının üzerinde yıkmıyor. Bunun yerine 4 ayağıyla zemine sıkı sıkı basıyor. Ayrıca gücü de artık 570 HP. Godzilla ise sadece bir takma ad. Yani modern kahramanımızın gerçek hayattaki ismi Nissan GT-R. Porsche ve benzerlerine sert darbelerle ağzının payını veren kahramanımız, BMW’leri ise kahvaltı niyetine yiyor. Piyasadaki başka hiçbir spor otomobil, Japon masal devine onun kadar yakın hissettirmiyor.
Ancak bu durum değişebilir. NSX ile Honda, Godzilla’ya eşdeğer bir rakip üretmiş gibi görünüyor. Bize göre bu yeni süper sporcu, GT-R’a sıkı bir dayak atabilir. Bu arada: Honda’nın köşeler yerine uyumlu yuvarlak hatlara sahip olan hızlı çocuğu, ortadan motorlu konseptinin getirdiği orantılar sayesinde, görsellikte gerçek bir süper sporcuya daha fazla benziyor. Peki ama NSX, GT-R’ın durdurulamaz saldırganlığıyla nasıl başa çıkacak? Tabi ki teknolojileriyle.
Nissan gibi Honda da, prensipte 4 tekerlekten çekişli bir araç. Ancak NSX, ön aks için gereken gücü içten yanmalı motorundan değil, 2 adet 37 HP’lik elektromotordan alıyor. Çift turbolu V6 ise gücünü arka tekerleklere gönderiyor. Aslında benzinli motor da elektrik gücüyle destekleniyor: Üçüncü elektromotor 48 HP’lik gücünü krank miline gönderiyor.
Nissan ise, transaks (şanzıman arkada) yapı dışında, biraz daha konvansiyonel kalıyor. GT-R’da da çift turbolu bir V6 görev yapıyor. Honda’da toplam gücün sadece küçük bir kısmı ön tekerleklere gönderilirken, Nissan’da bu oran yüzde 50’yi bulabiliyor.
Bu konsept GT-R’a dar virajlarda hızlanırken avantaj sağlarken, hızlı dönüşlerde viraj dışına kayma eğilimine neden oluyor. Ön aksa fazla tork yönlendirildiğini hissettiren GT-R, bu nedenle biraz daha ağır hissettiriyor. NSX ise gerçek bir arkadan itişli otomobil gibi hissettiriyor. Yani viraj çıkışlarında arkadan kayıyor. Aynı şekilde ağırlık transferlerinde de (yumuşak bir şekilde hissettirse de) dönmek istiyor: Kendi impulsu fazla geldiğinde, arkasını bırakıveriyor. Ancak bunu akıcı, asla fazla dramatik olmadan ve çok yüksek bir keyif vererek yapıyor. NSX’in motor paketi de bu tarza uygun. İpeksi bir yumuşaklıkla çalışan V6, 7500 d/d’nin üzerinde kullanımlar için çok uygun. Devir kesiciye güçlü şikayet tepkileri veren motorun sesleri de daha otantik. Ayrıca her zaman fazladan bir ısırma kabiliyetine de sahip, çünkü arkadaki elektromotor turbo boşluğu problemini ortadan kaldırıyor: Tam gazda bu 3.5 lt’lik makine, dev hacimli bir atmosferik motor gibi hissettiriyor. Tüm bunlara hatasız çalışan 9 ileri oranlı çift debriyajlı bir şanzıman da ekleniyor. Direksiyondaki kollarla kontrol edilen şanzıman ve motor muhteşem bir kombinasyon oluşturuyor. NSX fazla müsrif olmamayı da başarıyor: 581 HP’lik sistem gücüne rağmen ortalamada 10.3 lt/100 km ile yetinebiliyor. Nissan ise neredeyse 2.5 lt daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Ayrıca GT-R’ın V6’sının sesleri de daha zararsız, daha masum hissettiriyor. Neyse ki o da keyif garantisiyle gelen bir otomobil. Hatta sübjektif güç hissi daha fazla, ayrıca 300 km/s’lik maksimum hızına inanılmaz bir ivmeyle tırmanıyor. Godzilla sadece hızlı virajları NSX kadar sevmiyor. Umarız bu sözümüze kızıp ortalığı dağıtmaz…
SONUÇ
HONDA, NISSAN’IN GODZİLLASINI GERİDE BIRAKTI
NSX pistte GT-R’dan sadece biraz daha hızlı olmasına rağmen Godzilla finalde yenildi. NSX hem etkileyicilikte hem de yüksek hız kabiliyetinde çok başarılı. Hatta tüm disiplinlerde GT-R’ı yakalayabiliyor. Ancak: Honda’nın fiyatı Nissan’ın neredeyse 2 katı. Durum böyle olunca NSX tutkunlarının sayısı, Godzilla sahiplerinki kadar fazla olamayacak.
Teknik veriler Honda Nissan
Motor (tip/silindir sayısı) V/6/bi-turbo V/6/bi turbo
Supap/eksantrik adedi silindir başına 4/4 silindir başına 4/4
Motor hacmi (cc) 3493 3799
Maksimum güç (HP-d/d) 507-6500 570-6800
Maksimum tork (Nm-d/d) 550-2000 637-3300
Elektromotorlar (HP) 3 adet, 48/37/37 HP –
Sistem torku (Nm) 646 Nm –
Sistem gücü (HP) 581 –
Maksimum hız (km/s) 308 315
Şanzıman 9 ileri, ç. debriyaj 6 ileri, ç. debriyaj
Güç aktarımı 4×4 4×4
Ön/arka frenler disk/disk disk/disk
Test aracı lastikleri 245/35 ZR 19 Y-305/30 ZR 20 Y 255/40 ZRF 20 Y-285/35 ZRF 20 Y
Tüketim (lt/100 km) 10.0 11.8
Yakıt deposu (lt) 59 74
Römork kapasitesi (frenli) (kg) yok yok
Bagaj hacmi (lt) 110 315
Boyutlar (u/g/y) (mm) 487/2217/1204 4710/2020/1370
Test verilerir Honda Nissan
Hızlanma 0-50 km/s (sn) 1.4 1.4
0-100 km/s (sn) 3.2 3.2
0-160 km/s (sn) 6.9 6ç9
0-200 km/s (sn) 10.6 10.8
Esneklik 60-100 km/s (sn) 1.5 1.5
80-120 km/s (sn) 1.8 1.8
Boş ağırlık/yükleme kapasitesi (kg) 1762/233 1793/407
Ön/arka ağırlık dağılımı (%) 42/58 55/45
Sağa/sola dönüş çapı (m) 12.4/12.2 12.2/12.4
Fren mesafesi 100 km/s’de soğuk (m) 37.0 35.4
100 km/s’de sıcak (m) 35.2 34.9
İç gürültü 50/100/130 km/s’de (dB(A)) 61/70/74 63/70/75
Test tüketimi (lt/100 km) 10.3 12.7
Menzil (km) 570 580
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