Honda NSX, Nissan GT-R Godzilla’dan daha güçlü

Citroen, kompakt sınıftaki C4 Cactus serisine, yeni nesil EAT6 otomatik şanzımanını Avrupa pazarları için sunmaya başlıyor. Altı ileri oranlı yeni otomatik şanzımanın, C4 Cactus’e yumuşak bir sürüş karakteri ve yüksek konfor seviyesi katacağı açıklanıyor. PSA modellerinde son iki yıldır yaygınlaşmaya devam eden EAT6, hızlı vites değişimleri ve yumuşak güç aktarımı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. […]