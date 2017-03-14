Adventure Naked sınıfının iddialı modeli “Bajaj Dominar 400” gün sayıyor

Dünyanın en büyük üçüncü motosiklet üreticisi kimliği ile Türkiye’de de motorsiklet sektörünün yükselen markası olan Bajaj, sport segmentindeki büyük başarısının ardından, adventure naked segmentine de iddialı bir giriş yapıyor. Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan “Dominar 400” ilk kez Motobike İstanbul’da sergilenmiş ve büyük ilgi toplamıştı. “Dominar 400” performansı, şık tasarımı, gelişmiş teknolojisi ve yüksek güvenlik özellikleriyle öne çıkarken, markanın teknoloji, tasarım ve performans açısından ulaştığı noktayı da gözler önüne seriyor.
Naked motorun hareket kabiliyetini, adventure spor segmentinin de konforunu sunan Dominar 400, su soğutmalı 35 HP gücündeki 375cc’lik motoru; 6500d/d 35nm tork üretiyor. 6 vitesli şanzıman ile 4 valf ve 3 bujisi bulunan Dominar 400 aynı zamanda ön ve arka ABS fren sistemiyle de güvenliği ön planda tuttuğunu gösteriyor. Bu sınıfın en yeni modelinde gösterge paneli tamamen dijital led ekran haline getirilirken, benzin deposu üzerinde yer alan dijital led gösterge ile de dikkat çekiyor.
Sağlamlıktan ödün vermeden hafiflik elde etmek için alüminyum parçalar kullanılan Dominar 400, agresif hatları ve 1,5 km’den görülebilen mozaik desenli led farları ile dikkat çekici bir tasarıma sahip. Modelde 2 ayrı parça olarak tasarlanan led stop lambaları dizayn açısından göz alıcı bir bütünlük sağlıyor.
Dominar 400 Teknik Özellikler
MOTOR: cc: 373,3
TİP: Sıvı soğutmalı,
GÜÇ: 35 PS, 8000 RPM,
TORK: 35 Nm 6500 RPM
AĞIRLIK: 182 kg.
LASTİK EBAT: Ön: 110/70-17, Arka: 150/60-17
VİTES SAYISI: 6
FREN SİSTEM: Ön ve Arka ABS disk
TİP: Advanter& Naked
RENKLER: Ay beyazı, gece yarısı mavisi ve mürdüm
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