Adventure Naked sınıfının iddialı modeli “Bajaj Dominar 400” gün sayıyor

İtalyan lüks ve yüksek performanslı spor otomobil markaları Ferrari ve Maserati’nin Türkiye Distribütörü FerMas Oto Ticaret A.Ş. ile Sunset Grill&Bar tarafından birlikte düzenlenen yeni yıl partisi, geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Türkiye’nin en iyi “fine dining” restoranlarından biri olan Sunset’in içinde yaratılan ve farklı dekorasyonu ile dikkat çeken Sunset Brasserie’nin sıcak ve samimi atmosferinde düzenlenen “Yılbaşı Partisi”nde […]