Auto SHOW Otomobil Tercih Rehberi

Auto SHOW’un “en 11’i” Dünyanın en kült yeni modelleri BMW 750d ve Audi A8 TDI 4 turbo 8 silindire karşı Peugeot 308 GTI ve VW Golf GTI Daha hızlı GTI Fransa’dan geldi Jaguar E-Pace; Volvo XC40 Büyüklerden daha mı iyiler? Süpersporcular Süper ligin zirvesi Porsche Macan GTS, Audi SQ5 3.0 TFSI quattro, Mercedes-AMG GLC 43 […]