Auto SHOW Otomobil Tercih Rehberi

Her zaman söylediğimiz gibi otomobil seçimi yapmak zor bir tercih. Hele de bu yıl yaşadığımız gelişmelerle ve otomobil piyasasının karşı karşıya kaldığı şartlarda, otomobil seçimi daha da fiyat odaklı olmaya başladı. Döviz kurlarındaki oynaklık otomobil markalarını ayda bir, hatta daha fazla sayıda fiyat ayarlaması yapmaya itti.
Fiyatların stabil olduğu dönemlerde otomobil kullanıcılarının tercih kriterleri arasında fiyatın yanı sıra tasarım, güvenlik, yakıt tüketimi, modern teknolojili donanımlar gibi unsurlar da yer alırdı. Ancak ekonomik koşulların zorlu bir hal aldığı günümüzde fiyat kriteri, diğer tüm unsurların önüne geçti. Öte yandan fiyatların fazlaca oynaklık gösterdiği ve bayiden bayiye bile değişebildiği bu ortamda, tüketicilerin fiyat araştırması için sadece markaların web sitelerinde açıklanan listelere bağlı kalmamaları, satıcılarla birebir görüşüp bilgi almaları yerinde olur. Ayrıca güncel kampanyalar da tüketicilere önemli satın alma fırsatları sunabiliyor, bunların da sürekli takip edilmesinde büyük fayda var.
Neyse ki markalar, bu yıl yenilik planlarını çok fazla ertelemedi ve yeni modellerini ülkemize getirmeye devam ediyor. Fiyatlar cep yakıyor olsa da, pazarda hala büyük bir çeşitlilik var. 2018’in son dönemi için hazırladığımız Tercih Rehberi’mizde 39 markadan 235 yeni modelin özelliklerini ve teknik detaylarını bir araya getirdik.
Hırant KASAPOĞLU
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