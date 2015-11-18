Insignia ekonomi öğreniyor

Küçük bir şeyin içinde büyük bir şeyi sığdırmak… Yeni bir iç mekan konseptiyle ortaya çıktığında Honda Jazz’ı tasarlayan mühendislerin bunu gayet iyi anladığını düşünmüştük: Arkada mümkün olduğunca geniş bir iç mekan sunabilmek için ekip, yakıt deposunu ön koltukların altına almıştı. Böylece ortaya, küçük sınıfın en değişken ve geniş iç mekanlarından biri çıkmıştı. Şimdi sıra üçüncü […]