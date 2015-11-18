Büyük Opel, küçük motor: Rüsselsheimlı üretici Insignia’nın 2.0 lt’lik baz dizel motorunu, 1.6 lt’lik yeni dizelle değiştirdi.
ÖNE ÇIKANLAR
1.6 lt’lik yeni dizel, daha küçük olan hacmine rağmen yerini aldığı 2.0 lt’lik makine ile neredeyse aynı gücü (120/136 HP) üretiyor. Bunlara, OnStar sistemi üzerinden daha kişisel online hizmetler ve iPhoneları Apple Car-Play üzerinden araca bağlayan Navi 900 IntelliLink adlı multimedya sistemi de ekleniyor. Bu müdahaleler gelecek yıl üretimden kalkana kadar Insignia’yı taze tutacak.
GENEL ÖZELLİKLER
136 HP’lik Insignia’nın performans rakamları tabi ki çok yüksek değil ama günlük kullanım için kesinlikle yeterli. 2000 d/d’den itibaren gayet seri bir şekilde ilerleyen araç, 100 km/s’ye 10.9 sn’de ulaşıp 210 km/s maksimum hız yapabiliyor. Ancak 200’lü rakamlara ulaşmak için geçen süre oldukça uzun. Test parkurumuzda Insignia’nın imza attığı 5.2 lt/100 km’lik tüketim değeriyse, 3.8 lt’lik fabrika verisinin oldukça üzerinde. Ancak 1346 km’lik menzil kesinlikle çok çekici. WLAN Hotpot özelliği (kablosuz internet bağlantı noktası) sayesinde Insignia, uzun yolculuklarda araçtakilerin sıkılmasını da engelliyor.
MALİYETLER
Zengin bir donanım paketine sahip Business Edition adlı paket ile Insignia 1.6 TDCI’ın Almanya fiyatı 27 bin 945 Euro’dan başlayacak. 120 HP’lik bir Passat 1.6 TDI’ın fiyatıysa 730 Euro daha yüksek.
Teknik veriler
Opel Insignia 1.6 CDTI Limousine
Motor: 4 silindir, turbo; Motor hacmi: 1598 cc; Maks. güç: 136 HP-3500 d/d; Maks. tork: 320 Nm-2000 d/d; Maks. hız: 210 km/s; Güç aktarımı: önden çekiş, 6 ileri manuel şanzıman; Yakıt deposu: 70 lt; Boyutlar (u/g/y): 4842/2084/1498 mm; Bagaj hacmi: 500-1015 lt; Tüketim: 3.8 lt/100 km; CO2: 99 gr/km, Test tüketimi: 5.2 lt/100 km
SONUÇ
Gerald Czajka
Her şey mükemmel olmasa da bu Insignia, hem rahat hem de tutumlu bir yol arkadaşı. Buna makul fiyatlar da eklenince iddiası artıyor.
sally11 Ağustos 2017 at 15:53
Insignia ekonomi öğreniyor böyle bir laf insignia’ya wolkwagen passat varken ağır kalmıyormu