Model 3’te üçümüz

Yapay zeka, robot ve big-data gibi teknolojik kavramları harmanlayarak bütünsel bir mobilite deneyimine dönüştüren Honda, öncülük ettiği “Mobilite Ekosistemi İşbirliği”nin detaylarını da açıklıyor. Honda, CES 2017’de, sürücü ile etkileşimde yeni bir dönem başlatacak olan ve hisleri algılayabilen “emotion engine” adlı yapay zekaya sahip elektrikli araç konsepti NeuV konseptini sergiliyor.