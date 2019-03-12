AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  HABER  |  TESTLER  |  Model 3’te üçümüz
12 Mart 2019  

Model 3’te üçümüz

Meslektaşımız Schrieber bu ay Avrupa’da piyasaya çıkacak Tesla Model 3’ü Brooklyn’deki tatilinde ailesiyle birlikte kullandı. Oğlunun özet sonucu: Mucize otomobil!  Haberin devamı Auto SHOW Dergi Mart sayısında.

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