Pusula konforu gösteriyor

Transporter T6’yı biraz fazla “ticari araç” olarak görenler, kısa bir süre önce makyajlanarak daha çekici bir görünüme kavuşan Sharan’ı tercih ediyor. ÖNE ÇIKANLAR İç mekan geniş, tasarım ve dekorasyonuysa gayet modern. Koltuklar sağlam, bilgi-eğlence sistemi günümüz seviyesinde, bolca asistan sisteme sahip, yani içindekileri rahat ettirmeyi ve eğlendirmeyi biliyor ama bunun bedeli hiç de ucuz değil: […]