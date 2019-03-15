Pusula konforu gösteriyor

75 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Jeep markası, SUV sınıfının öncüsü konumunda. Ayrıca da SUV konusunda uzman yani tek işi SUV üretmek. Jeep’in SUV serisinin giriş modeli yani en küçük SUV’u uzun süre boyunca Compass olmuştu. Birkaç yıl önce Renegade’in seriye eklenmesiyle, Compass artık ailenin ortanca kardeşi konumunda. Yazının devamı Auto SHOW Dergi Mart sayısında.
Artık daha şık
Transporter T6’yı biraz fazla “ticari araç” olarak görenler, kısa bir süre önce makyajlanarak daha çekici bir görünüme kavuşan Sharan’ı tercih ediyor. ÖNE ÇIKANLAR İç mekan geniş, tasarım ve dekorasyonuysa gayet modern. Koltuklar sağlam, bilgi-eğlence sistemi günümüz seviyesinde, bolca asistan sisteme sahip, yani içindekileri rahat ettirmeyi ve eğlendirmeyi biliyor ama bunun bedeli hiç de ucuz değil: […]
Bir cevap yazın