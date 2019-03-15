AutoShow
Türkiye’nin 1 Numaralı Otomobil Dergisi – Auto SHOW  |  TESTLER  |  Pusula konforu gösteriyor
15 Mart 2019  

Pusula konforu gösteriyor

75 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Jeep markası, SUV sınıfının öncüsü konumunda. Ayrıca da SUV konusunda uzman yani tek işi SUV üretmek. Jeep’in SUV serisinin giriş modeli yani en küçük SUV’u uzun süre boyunca Compass olmuştu. Birkaç yıl önce Renegade’in seriye eklenmesiyle, Compass artık ailenin ortanca kardeşi konumunda. Yazının devamı Auto SHOW Dergi Mart sayısında.

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