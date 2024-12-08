Bir Çinli marka daha Türkiye pazarına gelmek istiyor

Hadi bunu da ilk kez bizden duyun… Türkiye’ye yeni bir Çinli otomobil markası daha gelmek istiyor. Tabii bu istekte, Türkiye otomobil pazarının son yıllarda 1 milyonluk satış rekorunu fazlasıyla kırmasının ve bu satışlar içerisinde elektrikli otomobillerin payının yüzde 10’a, hibritlerin payının ise yüzde 18’e çıkmış olmasının da önemli bir etkisi var. Çin’de NEV olarak adlandırılan ve Çinli markalarının güçlü oluğu bu hibrit ve elektrikli otomobilin sınıflarının toplamı, Türkiye otomobil pazarının neredeyse 3’te birini oluşturmaya başladı ve bu durumun 2025’te daha da gelişeceği aşikar.

Hırant KASAPOĞLU / (Instagram: hirantkasapoglu/

Bir süredir kulağıma gelen bir habere göre, Çinli otomotiv markası JAC, Türkiye’ye NEV elektrikli binek otomobilleriyle giriş yapmak istiyor. Aslında 60 yıllık bir otomotiv üreticisi olan JAC, daha çok, ticari araç segmentindeki ağır ve hafif vasıta ürün gamıyla tanınıyor. Hatta ülkemizde BMC Grubuyla, ticari araç segmentinde önemli işbirlikleri de bulunuyor. Bir dönem de JAC’ın orta boy kamyonları, farklı bir distribütör tarafından Türkiye’ye ithal edilip satılmıştı.

Ancak JAC markası, 2000 yılından sonra binek otomobil segmentlerine de girmeye başladı. Yakın zaman önce ise JAC Grubu, Çin’in NEV araçları olan, elektrik otomobil alanında da gelişmeye karar verdi. Bunun için Anhui eyaletinde Volkswagen Group’la işbirliği yaparak, Çin iç pazarı için elektrikli araçlar üretmeye başladı. Avrupa’daki yatırımlarına ise İtalya ile başlayan JAC, dR Automobiles ile CKD montaj üretim işbirliklerine girerek bu pazara da atım attı.

Elektrikli araçlar konusunda yatırımlarını sürdüren JAC, yeni nesil popüler elektrikli lüks marka Nio’ya, OEM ve kontratla, BEV modeller üretmeye başladı. Son olarak da JAC, Huawei ile teknolojik işbirliğine girerek, Maextro markasını yarattı. Bu markanın en son tanıttığı lüks sedan Maextro S800, 5,5 metre boyu, lüksü ve konforu, ayrıca Huawei işletim sistemi tabanlı HIMA akıllı sürüş teknolojileriyle ve 1,5 milyon yuanlık, Çin ölçeğindeki astronomik fiyatıyla kendisinden çokça söz ettirdi.

Tabii bunlar JAC Grubu’nun katettiği teknolojik gelişimler. Diyelim ki JAC, bir yolunu buldu ve yerli bir ortakla Türkiye pazarına araçlarını getirdi, bunlar hangileri olurdu? Öncelikle bu araçların Avrupa regülasyonunu karşılamaya hazır olması gerekiyor. Bu nedenle Çin anakarası dışında çalışmayan, Huawei yazılımı destekli Maextro markası zaten en baştan denklemin dışında kalıyor. İlk etapta akla, JAC’ın İtalya dR ile yaptığı CKD işbirliğiyle üretilen Refine serisinin yeni modelleri geliyor.

Ancak bunlar hem tasarım, hem teknoloji olarak biraz geride kalmış ürünler. Akla, Sehol serisinden geliştirilen A5 Plus, QX PHEV, X8 Plus, iEVA50, iEV7 gibi ICE ve BEV modeller geliyor. Bu modeller hem SUV, hem ICE, hem de PHEV ve BEV teknolojileriyle, Türkiye pazarına uygun modeller olarak görünüyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt’ta ziyaret ettiğim Automechanika Fuarı’nda ise aklımda kalan bir elektrikli, çift kabin kamyonet modeli olan T9’un da Türkiye’de yeni nesil enerjili hafif ticari araç pazarında iş yapabileceğini düşünüyorum.

Öte yandan JAC’ın Türkiye’de uzun yıllardır, ağır vasıta üretimi konusunda işbirliği yaptığı BMC gurubuna da, binek otomobil işinde yer alıp almayacağını sorduk. BMC’den yapılan resmi açıklamaya göre, BMC’nin şu anki stratejik planlaması doğrultusunda, binek otomobil sektörüne girmek gibi bir hedefi bulunmuyor. BMC’nin stratejik odak noktası ticari araçlar, savunma sanayi ürünleri ve lojistik destek araçları olmaya devam edecekmiş. BMC’nin yurtdışı işbirliklerini sorduğumuzda da, özellikle ticari araçlar alanında farklı uluslararası firmalarla proje bazlı iş birliklerini sürdürecekleri bilgisini aldım.

BMC’nin JAC markalı otomobillerin ithalatında rolü olmayacağı böylelikle açıklığa kavuşmuş oluyordu. Peki ama JAC Türkiye’ye hangi yerel ortak işbirliğiyle gelecek? Acaba daha önceden markanın araçlarını getirip satan distribütörün (adı bende saklı) bu girişimde rolü olacak mı? Bunu da sanırım 2025’in ilk çeyreğinde yaşanacak gelişmelerle öğreneceğiz.