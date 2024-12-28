Çinli JAECOO Orta Doğu yedek parça deposu açtığını duyurdu

Çinli off-road SUV markası JAECOO ilk bölgesel entegre Orta Doğu Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni hizmete açtığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre Orta Doğu Yedek Parça Merkezi Dubai’nin Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde resmi olarak hizmete açıldı. Şirketin açıklamasına göre merkezin, Türkiye’deki JAECOO kullanıcılarının talebini de belli bir oranda etkilemesi bekleniyor. Açıklamaya göre Orta Doğu Yedek Parça Deposu, 12 bin metrekarelik bir alana kuruldu. Şirket, yedek parça deposunun 20 bin adedin üzerinde farklı bileşenden oluşan bir envantere sahip olduğunu, parçalar için yüzde 95 ve temel bileşenler için yüzde 100 bulunabilirlik oranı sağladığını söylüyor.

Chery bünyesindeki markadan yapılan açıklamada Orta Doğu Yedek Parça Deposu’nun kurulmasının markanın küresel stratejisinin önemli bir dayanağı ve küresel servis ağını oluşturmanın önemli bir parçası olduğu belirtiliyor. Açıklamada “Gelecekte de küresel hizmet ağını geliştirmeye devam edecek olan JAECOO, bu yaklaşımı sadece Orta Doğu’ya değil, dünyanın her köşesine yayacak” bilgisi paylaşılıyor.