Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretecek

Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada gelecek yılın ortasında İzmit’teki Hyundai fabrikasında elektrikli bir model üretip, Avrupa başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç edeceklerini açıkladı. Üretilecek model ve yatırım miktarı açıklanmazken, yeni modelin e-GMP (elektrikli global modüler platform) altyapısında olma ihtimali yüksek. Bu yeni yatırımla birlikte Hyundai, Togg’dan sonra, Türkiye’de elektrikli binek otomobil üreten ikinci fabrika olacak. BYD ise 2026 sonunda gelecek ve üçüncü elektrikli üreticisi olacak.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show Dergisi

Şu an Hyundai Motor Türkiye’de i10, i20 ve Bayon modelleri üretiliyor. Ancak i10’un ürün yaşam döngüsü 2025’te son bulabilir, böylece üretimde sadece i20 ve Bayon kalır. Eğer yeni elektrikli modelin, i10’un yerine geleceği düşünülürse ve Türkiye fabrikasına farklı bir rol verilmezse, yine A segmentindeki bir elektrikli araç olan Inster’in Türkiye’de üretilme ihtimali bulunabilir. A segmentindeki Inster aslında Avrupa pazarı için mantıklı bir elektrikli model olabilir. Avrupa pazarında üreticiler, artan Çinli otomobil baskısına karşı, 20.000 Euro’nun altındaki pazarda var olabilecek model arayışına girdiler. Stellantis’in Opel Frontera, Fiat Grande Panda ve Citroen C3 Aircross üçlemesi tam da bu hedefe odaklanmış. Türkiye’de üretilecek ve Avrupa’ya ulaşacak, uygun fiyatlı bir Inster de, bu segmente direk giriş yapabilir. Bizimkisi sadece tahmin. Hyundai’ın Türkiye’de hangi elektrikli modeli üreteceğini gelecek yıl öğreneceğiz. Öte yandan Hyundai, Inster’i bu yıl ortasında, Güney Kore’den ithal ederek ülkemizde pazarlamaya da başlayacak.

Hyundai 2025’te Inster ve Inster Cross dışında, Ioniq 9 ve makyajlı Ioniq 6 modellerini de Türkiye’ye getirecek. Markanın 2025 hedefi 65.000 adet satış yapmak ve yüzde 5,9 pazar payı almak. 65.000 aracın 7.000’i ise elektrikli olacak. Hyundai Motor Türkiye üretime geçtiği 1997’den bu yana, 28 yılda 3 milyonun üzerinde araç üretmiş. 2024 yılı üretimi 245.000 adet olarak gerçekleşmiş, bu üretimin 204.000 adedi ise ihraç edilmiş. Fabrikadaki üretimin yerlilik oranı ise yüzde 55. Hyundai Global’in 2030 hedefi ise yılda 5,5 milyonluk araç satışı, 90 milyar dolar yatırım, 14 yeni hibrit, 21 yeni EV otomobil modeli ve 4 yeni fabrikanın devreye alınması.