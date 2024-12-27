Japonya’nın Stellantis’i doğuyor

Otomotiv dünyası birkaç günden beri Honda-Nissan markalarının birleşmesini konuşuyor. Bu denkleme Mitsubishi’nin de dahil olma olasılığı var. Otomotiv endüstrisinde dönem dönem benzerleri gerçekleşen bu birleşme haberi, kamuoyuna, ekonomik olarak zor durumda düşen Nissan markasını kurtarma operasyonu olarak yansıdı. Bunda biraz da, Nissan yöneticilerinden birinin geçen ay yapmış olduğu olumsuz bir açıklama etkili oldu.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Bu hafta başında yapılan toplantıdan çıkan sonuçlara göre Honda bu birleşmede asıl söz sahibi taraf olacak. Nissan’ın yanında Mitsubishi’nin de denkleme dahil olmasıyla, kurulacak yeni holding, 3 markayı birleştirerek adeta Japonya’nın Stellantis’i olacak. Dünya otomotiv üretiminde de 8 milyonu aşan adede ulaşarak Toyota ve Volkwagen’in ardından dünya üçüncüsü olacak. 2023 yılı sonuçlarına bakarsak Honda 4 milyon, Nissan 3,4 milyon, Mitsubishi ise 1 milyon araç üretmiş. 3 marka güçlerini birleştirerek 8 milyonluk üretime ulaşsa bile, Toyota’nın 11,5 milyon adetlik üretim rakamından uzaktalar. Tabii bu birleşmeye, Nissan’ın eski ittifak ortağı Renault’nun da olur vermesi gerekecek.

Bu yeni ittifaktan hem Honda’nın, hem de Nissan’ın fayda sağlayabilmesi için her iki firmanın başarılı olduğu teknolojiler karşılıklı olarak paylaşılacak. Nissan, Honda’nın başarılı hibrid sisteminden faydalanırken, Honda da Nissan’ın elektrikli otomobillerdeki deneyimlerini kullanabilir. Ayrıca ölçek ekonomisi, tedarikçi anlaşmaları, ortak platform, ortak Ar-Ge, üretim optimizasyonu, operasyonel verimlilik gibi stratejik konularla karlılıklar artırılacak.

Bu birleşme takviminin 2025 Haziran’ında başlaması, holding şirketinin ise Ağustos 2026’da borsaya açılması planlanıyor.

Tüm bu gelişmeler konuşulurken, modellerden, markalardan veya bu markaların müşterilerinden hiç bahsedilmiyor. Umarız yeni çıkacak modeller, sürüş keyfini ve insanı önceleyen Japon felsefesini sürdürür. Bir zamanların Datsun markasını hatırlayan var mı ya da Avrupa’dan çekilmek zorunda kalan Infiniti’yi? Ya da 300 ZX tarzı Japon spor otomobillerini? Umarız Nissan’ın sonu da kendi alt markası Datsun’a benzemez ve bu yeni yapının içinde eriyip gitmez.