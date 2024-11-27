MG’den teknolojik SUV

MG’nin amiral gemisi SUV modeli HS modeli tepeden tırnağa yenilendi. Plug-in Hybrid versiyonunun motor teknolojisinde önemli iyileştirmeler yapılarak saf elektrikli sürüş modunda menzil 100 km’nin üzerine çıktı. MG, yeni HS modelini Turbo Hibrit olarak adlandırıyor.

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG markasında her yeni modelinde teknolojik yeniliklerini sergiliyor. MG’nin Türkiye pazarına verdiği önem sayesinde yeni HS Turbo Hibrit, Ekim ayında, Avrupa ile aynı anda Türkiye pazarına sunuluyor. Yeni HS PHEV uzun menzili, yüksek kapasiteli bataryası, turbo motoru, büyüyen boyutlarıyla ve SAIC’in teknoloji gücünü yansıtan özellikleriyle öne çıkıyor ve 1000 kk/şs aşan karma menzili ile dikkat çekiyor. Ayrıca yenilenen dış tasarımı da HS’i çok şık bir SUV haline getirmiş. İç mekanda da artırılan dijital unsurlar ve güvenlik teknolojileri, HS’i birçok tüketicinin alışveriş listesine girebilecek hale getirmiş.



Turbo hibritin gücü yazılımda saklı

Turbo Hibrit motor teknolojisinin sırrı, yeni bir yazılım, güçlü benzinli ve elektrik motorlar ve daha büyük bir batarya. Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 PS gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 PS’lik elektromotoru kombine çalıştırıyor. 339 HP güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 km/s hıza ulaşabiliyor. HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile zorlanmadan ulaşıyor. MG’nin yeni nesil tasarım dilini yansıtan yeni MG HS PHEV, 1.890 mm genişlik ve 4.670 mm uzunluk sunuyor. Modelin aks mesafesi de artarak 2.765 mm’ye ulaştı ve böylece daha da geniş bir iç mekana kavuştu. Dış tasarımda

daha ince ve şık LED çizgileri göze çarpıyor. İçte ise iki tane 12,3 inçlik dijital ekran yer alıyor. Ayrıca 360 derece çevre görüş kamerası, ve 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılmış. Güvenlik donanımlarında ise GSR2 ile tam uyumlu, böylece yarı otonom sürüşe imkan tanıyor. Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Aktif Acil Durum Freni, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Desteği, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Monitörü, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafikte Sürüş Sistemi başta olmak üzere gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemleri’ni standart olarak sunuyor.

Türkiye yüksek teknolojili otomobillerin ülkesi olacak

Türkiye’de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun Lideri Kağan Dağtekin “Geçen ay açıklanan yeni vergi düzenlemeleri ile Türkiye önemli bir hamle yaparak ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu ve “Rakiplerine kıyasla hem daha yüksek performanslı hem de daha ekonomik olmasının formülü, SAIC’in geliştirdiği yeni yazılımda ve turbo hibrit teknolojisinde” dedi.