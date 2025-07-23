Reuters’ın BYD ve Türkiye iddiası neler söylüyor?

Reuters’in, 3 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, BYD 2026’da Macaristan fabrikasında küçük bir üretimle başlarken, Avrupa için üretim ağırlığını Türkiye’de kurulacak olan Manisa fabrikasına kaydıracak.

Hırat KASAPOĞLU/ Auto Show Dergisi

Reuters’in kaynakları, bu yılın sonlarında açılması planlanan Macaristan fabrikasında seri üretimin gecikeceğini, 2026 yılına kayacağını, en az 2 yıl boyunca, kapasitenin altında, düşük adetlerde küçük elektrikli otomobiller üretileceği bilgisini verdi. Reuters aynı zamanda, Türkiye’deki BYD fabrikasının planlanandan önce açılarak, üretim planlarından daha fazla araç üreteceğini, hatta 150 binlik yıllık kapasiteye hızla ulaşıp, ilerleyen yıllarda bunun da üzerinde bir üretim genişlemesi yaşanacağını, kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

Türkiye’deki fabrikanın tercih edilmesindeki en önemli nedenin, Macaristan’a göre, daha düşük maliyetli iş gücü olduğu belirtiliyor. BYD’nin Manisa’da, Macaristan fabrikasının aksine, daha büyük modeller üretmesi bekleniyor. Bu modeller arasında elektrikli Seal U ve Sealion 5’in yanı sıra plug-in hibrit motorlu Seal U DM-i ile Seal 06 DM-i modellerinin bulunması planlanıyor.

Haber kaynaklarının isimlerini açıklamayan Reuters, Avrupa üretim planlarındaki bu değişim konusunda BYD’den resmi bir yorum talep etti ancak BYD sözcüleri konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

İDDİA DOĞRU MU?

Reuters’in, BYD Macaristan yatırımlarında yaşanacak gecikmeye ve Türkiye fabrikasının üretimin öne çekileceğine dair haberinin doğru olup olmadığını zaman gösterecek. Ancak hatırlanacağı gibi, BYD henüz iki ay önce, 15 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen bir törende, Szeged şehrinde kurulacak BYD elektrikli otomobil fabrikasının yanı sıra, Avrupa genel merkezini Budapeşte’ye taşıyacağını, bunun yanı sıra Macaristan’a, elektrikli araçlar konusunda bir Ar-Ge merkezi kuracağını taahhüt etmişti.

Sözkonusu imza törenine, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile BYD Başkanı Wang Chuanfu da katılmıştı. BYD’nin Macaristan’daki toplam yatırımının 4 milyar Euro’yu aştığı tahmin ediliyor. Szeged’deki otomobil fabrikasının yanı sıra BYD’nin Komarom şehrinde bir otobüs fabrikası, ayrıca Fot ve Paty’de de ilave tesisleri bulunuyor. Acaba BYD, böylesine büyük bir yatırımdan, bir anda çekilebilir mi? Ya da 2 ay içerisinde, markayı bu yatırımdan vazgeçiren neden ne idi? Markanın hızlı karar alabildiği ve anlık dönüşler yapabildiği biliniyor. Temmuz ayı başında da BYD, Meksika fabrikası planlarını, jeopolitik gerilimler nedeniyle askıya aldığını açıklamıştı. Manisa fabrikasının arazisinde de henüz temel atılmadı ama hızlı bir inşaat sürecinin ardından, 2026 sonundan da önce ilk araçlar bantlardan çıkabilecek mi?