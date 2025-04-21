Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu: 7 model

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için finale kalan 7 model açıklandı.

Yarışma, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı seçimle belirleniyor. Bu uzman gazetecilerin yaptığı oylama sonucu, Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucu belirlenen 42 aday arasından belirlenen 7 finalist model şu şekilde sıralandı: “BYD Seal U, Jaecoo 7, Kia EV3, MINI Country, Opel Grandland, Peugeot 3008 ve Renault Duster.”

Kazanan otomobil Haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak.

“Büyük Çekişmeye Bekliyoruz”

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçiminin 10’uncu yılında da her yıl olduğu gibi merakla beklenen bir yarışmaya sahne olduğunu belirterek “Çekişme ve heyecana sahne olacak bir yarışma daha bizleri bekliyor. Ayrım yapmadan hepsi birbirinden kaliteli ve her açıdan değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimizin çok zorlanacağını biliyorum. Bu yarışma sektörümüzün gelişimine büyük katkı sunmaktadır” diye konuştu.