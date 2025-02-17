Yeni BMW X3, Çin’de piyasaya çıkıyor: Çin fiyatı Almanya’dan daha ucuz

Taş yerinde ağırdır derler. Yeni BMW X3, Çin pazarında, BMW’nin anavatanı Almanya’dan yüzde 25 daha uygun fiyatla piyasaya çıktı.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show Dergisi

Çin’de, Shenyang’daki BMW-Brillance fabrikasında üretilen BMW X3 G48, 48.000 dolar fiyatla Çin’de pazara sunuldu. Bu, aynı otomobilin (G45) anavatanı olan Almanya’daki fiyatından 14.250 USD daha ucuz. Üstelik Çin’de üretilen G48’in dingil mesafesi, Almanya’daki G45’ten 111 mm daha fazla, bu da arka koltuklardaki geniş diz mesafesine katkı sağlıyor.

Çin yapımı X3’ün boyutları şöyle; U/G/Y 4865/1920/1664 mm, dingil açıklığı ise 2975 mm (neredeyse 3 m) ve bu dingil açıklığı, bir üst segmentteki X5 (G05) ile aynı.

BMW X3 xDrive araçlarda 25L ve 30L isimli, 2 farklı güç çıkışı var; 2,0 lt’lik turbo benzinli motor sırasıyla 188 ve 255 HP güç sunuyor.

Çinli X3 Mayıs ayında satışa başlayacak. Fiyatlar 350.000 yuan’ın (48.000 USD) üzerine çıktığında, BMW X3’ün karşısına, birçok Çinli NEV Crossover modeli çıkarak daha dolu paketle, bir tehdit oluşturacak. Bu fiyat seviyesinden daha aşağıda sunulan Aito M7, Li Auto L7, Nio ES6 ve Xpeng G9 gibi rakipler, yüksek kaliteli malzemeler, büyük parlak ekranlar, bağlantılı hizmetler ve yüksek güçlü e-motorlarla X3’ün karşısına dikilecektir. Ancak BMW, Mercedes, Audi gibi Alman otomobillerinin Çin pazarında, öteden beri, güçlü birer marka imajlarını olduğunu da unutmamak gerekiyor.