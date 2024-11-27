Yeni VW Transporter artık yerli

Ticari araç dünyasının en önemli buluşması olan ve iki yılda bir düzenlenen IAA Transportation Fuarı, Eylül ayı ortasında Almanya’nın Hannover şehrinde gerçekleştirildi. VW Ticari Araç, dünya prömiyerini yaptığı yeni yerli Transporter ile fuarın da yıldızı oldu.

İki yıl önce Hannover’de sergilenen ağır ticari araçları ve otobüsleri gözümüzün önüne getirdiğimizde, üreticilerin bize elektrikli bir taşımacılık hayali çizdiklerini hatırlıyorum. O zamanlar, tüm dünyada şehirlerarası taşımacılık ihtiyacı için bu kadar elektrik enerjisi ve bu kadar büyük bataryalar nasıl temin edilebilir sorusunu sormuştum kendime. Bu yıl Hannover’e geldiğimizde ise üreticilerin, elektrikli ağır vasıtaların yanına yakıt hücresi teknolojilerini, hidrojen, biyogaz, biyodizel ve diğer alternatif yakıtlarla çalışan seçenekleri eklediklerini gördüm. Karbon nötr veya düşük emisyonlu temiz taşımacılık sektörünün geleceğinde sadece elektrik olmayacak, diğer alternatif temiz yakıtlar da kendilerine yer bulacaklar, en azından orta vadede durum böyle.



“Transporter Geri Döndü” temalı reklam kampanyasında Hollywood yıldızı Jason Statham yer alıyor.

IAA Transportation Fuarı’nda dikkatimi çeken bir diğer konu ise, tıpkı bir hafta önce ziyaret ettiğim Frankfurt Automechanika’da olduğu gibi, Türk firmalarının fuara olan ilgisi ve ağırlıkları oldu. Ford Trucks, sıfır emisyonlu, hidrojenli ve bağlantılı çözümlerini sergiledi. Daimler Truck e-Citaro’nun dünya prömiyerini yaptı. Anadolu Isuzu, elektrikli küçük nakliye aracı Big.e modelini fuara getirdi. Honda fabrikasını satın alarak ağır vasıta sektörüne giren Habaş, elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli kamyon ve otobüs modellerini Hannover’de ortaya çıkarttı. Habaş ayrıca farklı bir sürpriz yaparak binek otomobil üretimine başlayacaklarını da Hannover’de açıkladı. Karsan ise otonom otobüs e-Atak’la Transportation fuarına katıldı. Bu yıl 30’ncu yaşını kutlayan Doğuş Otomotiv’in, ağır ticari araç markası Scania, gelecek yıl Türkiye pazarına da verilecek, 728 kWh batarya kapasiteli elektrikli çekicisiyle ilgi çekti. Stellantis Pro One ve Toyota, hidrojen yakıt hücresi çözümlerini sergiledi. Kia, fütüristik yeni elektrikli van serisi ile görsel bir şov yaparken, Hyundai ise Iveco işbirliğiyle geliştirdiği elektrikli hafif ticari araç eMoovy modelini görücüye çıkardı. Bosch, ZF, Petronas, Varta, Goodyear gibi tedarikçiler, sıfır emisyon ve karbon nötr taşımacılık için yeni teknolojiler sergilediler.

Yeni Transporter dünya prömiyerini yaptı

VW Ticari Araç, Hannover’de, dünya prömiyerini yaptığı 7’nci nesil Transporter’ın yanı sıra tüm ürün ailesindeki yeniliklerini sergiledi. Bir hafta önce Düsseldorf’taki karavan fuarında tanıtılan yeni California, Hannover’de de ilgi çekmeye devam etti. Eylül sonunda Türkiye’de de satışa sunulan elektrikli ID. Buzz’da sportif GTX versiyonu tanıtıldı. ID.Buzz’da standart şasinin yanı sıra artık uzatılmış şasi seçeneği de var. Ayrıca ehybrid 4MOTION özellikleriyle yeni Multivan, ilk kez hibrit (245 HP) ve 4×4 çekişli bir seçenekle sunuluyor.

Tüm bu VW Ticari araç yeniliklerini bir kenara koyarsak, bu yılki IAA Transportation’da VW standının odağında yeni Transporter yer aldı. Tepeden tırnağa yenilenen, 7’nci nesil VW Transporter’ın bizim için başka bir yönden daha önemi vardı. Yeni Transporter artık yerli bir model çünkü Ford’un Gölcük’teki tesislerinde, Ford Transit ile birlikte üretilecek. Ama VW tasarımcıları, araca Volkswagen Bulli DNA’sını başarılı bir şekilde enjekte etmişler. Yeni nesil Transporter, bugüne kadarki 7 nesil arasında en gelişmiş model; daha fazla alan, daha fazla taşıma ve çekme kapasitesi, elektriklendirilmiş versiyonlar dahil olmak üzere daha verimli motor seçeneklerini bünyesinde barındırıyor. Önden çekişli ve 4×4 seçeneklerinin yer aldığı Transporter’da verimleri artırılmış turbo dizel güç ünitelerinin yanı sıra Plug-in Hybrid (232 HP) ve tam elektrikli motor (100, 160 ve 210 kW’lik güç çıkışlarına sahip) seçenekleri de yer alıyor. Turbo dizel TDI motorlarda 3 farklı güç çıkışı var; bu motorlar 110, 150 ve 170 HP güçlerinde. 170 HP’lik üst versiyonda 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor. 150 HP’lik orta güç versiyonunda 6 ileri manuelin yanı sıra otomatik vites seçeneği de sunulacak. Ayrıca 150 ve 170 HP’lik dizel motorlarla, 4×4 çekiş sistemi opsiyon olarak satın alınabilecek.

7’nci nesil Transporter’da yükleme hacmi de yüzde 10’dan fazla artmış ve 5,8 m3’e ulaşmış. Aracın uzun şasi ve yüksek tavanlı panel versiyonu da mevcut, bu versiyonda yükleme hacmi 9 m3’e kadar ulaşıyor. Maksimum yük taşıma kapasitesi ise 1,33 ton.

Yeni Transporter’ın “Transporter geri döndü” temalı tanıtım kampanyası için VW, The Transporter isimli Holywood aksiyon film serisinin yıldızı Jason Statham ile anlaşmış. Reklam film serisinin teaser filminde Statham, “Transporter’a ihtiyacımız var” notuyla gizemli bir paket teslim alıyor ve hazırlıklarını yaparak evden çıkıyor. Bahçede kendisini yeni Transporter bekliyor. Reklam serisinin devamında Transporter ve Statham ile heyecanlı bölümlerin çekileceği açıklanıyor.

SONUÇ

HIRANT KASAPOĞLU / ALMANYA

IAA Transportation 2024’a yine, alternatif enerjili taşımacılık çözümleri damgasını vurdu. Yerli firmaların da boy gösterdiği fuarın yıldızı, neredeyse standındaki tüm modelleri yenilenmiş olan VW Ticari Araç oldu.