BYD’nin Türkiye’deki yeni versiyonu: Fiyatı ve özellikleri

BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli markanın şarj edilebilir hibrit segmentindeki SUV modeli BYD SEAL U DM-i, artık dört tekerlekten çekişli versiyonuyla da Türkiye yollarında. İşte markadan yapılan açıklama ve BYD SEAL U DM-i AWD’nin Türkiye satış fiyatı

BYD, şimdi dört tekerlekten çekişli versiyonuyla SEAL U DM-i model ailesini genişletiyor. Açıklamaya göre mevcut versiyonla aynı tasarım tasarıma sahip yeni SEAL U DM-i AWD, turbo destekli benzinli motoruna ek olarak çift elektrikli motoruyla özellikle uzun yolculuklarda daha dinamik bir sürüş deneyimi vadediyor.

İKİ YENİ SÜRÜŞ MODU EKLENDİ

Yeni versiyonda Kum ve Çamur modları sürüş seçenekleri arasına eklendi. Açıklamaya göre sistem gücü 238 kW (324 PS) seviyesine ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5,9 saniyede çıkabiliyor.

MENZİL NE KADAR?

Açıklamaya göre yeni AWD versiyonu tam elektrikli sürüş modunda 70 kilometreye kadar menzil sunarken, elektrik motoruyla içten yanmalı turbo motorun birlikte çalıştığı hibrit modda toplam menzil 870 kilometreye ulaşıyor. Batarya teknolojisi ve şarj altyapısında herhangi bir değişiklik yapılmadı. BYD’nin Blade Bataryası yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa 35 dakikada ulaşabilen hızlı şarj özelliği vadediyor.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ

SEAL U DM-i, AWD versiyonuyla birlikte 1,5 litrelik turbo benzinli motorunu da kullanıcılarla buluşuyor. 96 kW (131 PS) gücündeki bu motor, elektrikli sistemle birlikte çalışıyor.

ÖZELLİKLER

LED ön ve arka farlar, elektrikli bagaj kapağı, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı, havalandırmalı ve elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, 10 hoparlörlü Infinity ses sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (head-up display), 15.6 inç elektrikli dönebilen dokunmatik multimedya ekran ve çift kablosuz şarj ünitesi modelde standart olarak sunuluyor. 360° panoramik görüş kamerası mevcut.

MOBİL UYGULAMA

BYD mobil uygulaması ise menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu cep telefonu ile uzaktan yönetme imkanı sağlıyor.

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

Mayıs başında BYD bayilerinde yerini alacak olan yeni modelin, lansmana özel tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı 2.845.000 TL olacak.