Denizaltı sonarlı Geely 2 saat yüzebiliyor

Çinli Geely, Şangay fuarında yeni, sert hatlı arazi aracı konseptini tanıttı. Markanın açıklamasına göre Geely’nin Galaxy Cruiser ismini verdiği konsept, birçok farklı yol ve zemin koşulunda gidebildiği gibi, durgun sularda 2 saat boyunca, 4,5 knot (8,5 km/s) hızla yüzebiliyor. Ayrıca Geely’nin bu konsepti, otomotiv endüstrisinde bugüne kadar geliştirilmiş ilk sonar ve su altı radarıyla donatılmış otomobil ünvanına da sahip oluyor.

Saf elektrik, hibrit ve uzatılmış menzil olmak üzere farklı enerji modlarını kullanabilen Galaxy Cruiser, ayrıca yapay zeka algoritmasını kullanan 4 tekerlekten çekiş sistemi sayesinde, ister şehir içi parkurlarda, isterse de zorlu arazilerde, farklı zeminlere uygun çeşitli sürüş modlarına çok hızlı adapte olabiliyor.

Galaxy Cruiser ayrıca yengeç yürüyüşü yapabiliyor, olduğu yerde kendi ekseni etrafında, G-Turn (tank dönüşü) benzeri şekilde dönebiliyor, aktif süspansiyon sayesinde, patlayan lastikle, jantı yere temas etmeden gidebiliyor, hatta otonom sürüşü bir adım ileri taşıyarak otonom drift de yapabiliyor.



Geely’nin geliştirdiği ve daha önce Zeekr’da da kullandığı, en yeni batarya ailesi olan Golden Short Blade isimli bataryalar Galaxy Cruiser konseptinde de kullanılmış. Bataryalar, kurşun geçmez ve delinmez bir kovanla koruma altına alınmış. Bu da deforme olma, patlama ve yanma riskini tamamen ortadan kaldırıyor.

Yüzebilen, amfibik SUV modası, ilk olarak BYD’nin alt markası Yangwang’ın U8 modelinde yer almıştı. Daha sonra Jetour da bu modaya uydu. Geely ise yüzmenin yanı sıra araca, su altı radarları ve sonar entegre ederek, otomotiv endüstrisinde bir ilke imza attı. Aracın tasarımı ise son dönemde çokça görülen, Fangchengbao (Leopard) Bao 5, Bao 8, Yangwang U8, Tank 300 gibi modellerin bulunduğu sert hatlı SUV segmentine dahil olmasını sağlıyor.

Hırant KASAPOĞLU / Autoshow Dergisi