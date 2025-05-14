Elektrikli Skoda’lar ÖTV avantajıyla geldi

Skoda markasının, müşteriler tarafından uzun zamandır beklenen elektrikli modelleri gelmeye başladı, araçlar Mayıs ayı ortasında bayilere sevk edilerek müşterilere teslimler başlayacak.

Yeni seride gelen araçlar arasında Plug-in Hybrid PHEV Superb ile saf elektrikli Elroq ve Enyaq modelleri bulunuyor. Bu yeni enerjili araçların tamamı, içten yanmalı versiyonlara göre ÖTV avantajları sağlıyor.

Superb modelinin PHEV versiyonu, 3 milyon TL’den başlayan fiyatla pazara çıkıyor. PHEV versiyonda 1,5 TSI içten yanmalı motora, güçlü bir elektrik motoru eşlik ediyor, toplam sistem gücü 204 HP. 0-100 km/s hızlanma performansı ise 8,1 sn (içten yanmalı versiyonda aynı değer 9,2 sn).

PHEV Superb %60 ÖTV’yle geldi

Yüzde 30 ÖTV matrahının (1.350.000 TL) üzerinde bir baz fiyatla Türkiye’ye geldiği için yüzde 60 ÖTV oranına tabii olan Skoda Superb, buna rağmen en uygun fiyatlı, daha az güçlü, içten yanmalı Superb’le benzer fiyatla pazara sunuldu. 204 HP’lik PHEV Superb e-sportline donanımıyla 3 milyon TL’lik tanıtım fiyatıyla gelirken, 150 HP’lik e-TSI mild hybrid versiyonun başlangıç fiyatı, Premium paketle birlikte 3 milyon lira. Bir üst versiyon olan Prestige donanımının fiyatı ise 3.400.000 TL. İşte PHEV Superb’in e-Sportline donanımı da, bu üst versiyon olan Prestige’e daha yakın. Plug-in hybrid Superb, hem daha donanımlı, hem daha güçlü, hem daha uygun fiyatlı, özetle mantık PHEV diyor.

Öte yandan PHEV Superb’in içten yanmalı kardeşine göre sağladığı tek avantaj, sistem gücü değil. 25,7 kWh’lik bir bataryaya sahip olan araç, şehir içinde 151 km elektrikli menzil sunabiliyor, bu özelliği sayesinde Superb PHEV’i, kısa mesafelerde adeta saf elektrikli otomobil gibi kullanabilmek mümkün. Ayrıca çoğu PHEV’in aksine, AC’nin yanı sıra DC hızlı şarjı da destekliyor olması da önemli. Hızlı şarjla, bataryalar %10’dan %80’e, 40 dk’da doldurulabiliyor.

Saf elektrikli Elroq, 63 kWh bataryayla geldi

Skoda’nın elektrikli ürün ailesinin giriş modeli niteliğindeki Elroq, %10 ÖTV avantajıyla,150 kW güç ve 63 kWh batarya kapasitesiyle ve 1.850.000 TL fiyat etiketiyle pazara çıktı. Teknik değerleri, Çinli BYD’nin Atto 3 modeliyle birebir rakip olabileceğini, Togg T10X’in V1 versiyonuyla da teknik anlamda karşılaşabileceğini gösteriyor. Fiyat olarak ise bu iki rakibinin biraz üzerinde kalıyor. Elroq elbette ki pazardaki elektrikli rakipleriyle karşılaştırılabilir ama aile içerisindeki içten yanmalı modellerle rekabette ise şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor; Kamiq fiyatına, Karoq’un da üzerinde boyutlarda, ekonomik ve modern bir araca sahip olabiliyorsunuz. Bu açıdan bakınca da mantık elektrikli diyor.

Özellikle sürüş destek ve yarı otonom sürüş konularında, zengin donanıma sahip e-Prestige versiyonuyla gelen Elroq, 150 kW (204 HP) güç ve 63 kWh’lık batarya ile, 160 km/s hız ve 422 km’lik karma menzil sunuyor, şehir içi menzili ise 543 km. VW’nin MEB platformunda üretildiği için arkadan motorlu, arkadan itişli bir çekiş düzeni var. Bataryanın 165 kW’a ulaşan şarj gücü var. DC hızlı şarjla bataryayı 24 dk’da %10-%80 arasında doldurmak mümkün.

Elektriklide amiral gemisi Enyaq

Skoda gamında, elektrikli ürün ailesinin amiral gemisini Enyaq oluşturuyor. D segment SUV, Enyaq, içten yanmalı ailesindeki Kodiaq’a eş değer olarak görülüyor. Enyaq gövdesi üzerinde ise Coupe SUV ve standart SUV karoser versiyonları yer alıyor. Hatta Çek üretici, bu iki versiyonu iki ayrı araç olarak konumluyor.

Enyaq serisi Türkiye pazarına %40 diliminde getirildi (Coupe’nin 85 kWh bataryalı, çift motorlu, AWD versiyonu %60 ÖTV diliminde geldi). Güç ve batarya paketleri, Elroq’la benzeşiyor (150 kW gücünde motor ve 63 kWh batarya). Menzil ise karma 423 km, şehir içi 533 km. Enyaq Coupe’de ise biraz daha iyi aerodinamik tasarımdan dolayı menzillerde ufak bir iyileşme bulunuyor (431 km/538 km).

Enyaq serisinde fiyatlar ise standart gövdede 2.600.000 TL’den, Coupe versiyonda ise 2.750.000 TL’den başlıyor. Enyaq Coupe’nin, çift motorlu, 285 HP gücünde, AWD çekişli, 85 kWh bataryalı versiyonu ise %60 ÖTV diliminde geliyor, fiyatı ise 3.400.000 TL’ye ulaşıyor. Enyaq’ı, içten yanmalı kardeşi Kodiaq ile karşılaştırmak gerekirse, 1,5 lt’lik Kodiaq modellerde fiyatlar 3.050.000 TL’den, 2,0 lt’lik modellerde ise 5.350.000 TL’den başlıyor.