Hyundai INSTER Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Minik Elektriklinin Fiyatı ve Özellikleri

Hyundai’nin A-SUV segmentindeki yeni elektrikli modeli INSTER, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Markanın açıklamasına göre, modelin özellikleri ve Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Tasarım ve Konumlandırma

Hyundai INSTER’ın tasarımı, 2021’de Kore’de satışa sunulan benzinli Casper modelinin mirasını taşıyor. Hyundai’nin Kore dışındaki pazarlar için stratejik olarak geliştirdiği INSTER’ın stili, uzatılmış bir gövdeye sahip. Marka, bu yeni modeli A segmenti ile B segmenti kompakt modeller arasında konumlandırmayı hedefliyor. Düz ve temiz yüzeyler, fütüristik LED gündüz farları, piksel desenli LED ön sinyal lambaları, stop lambaları ve tampon tasarımıyla modelin farklı bir görünüm sunması amaçlanmış. Hyundai’nin Kore kökenleri, hanji kağıdının doğal tonlarından esinlenen INSTER’ın renk paletinde de kendini gösteriyor.

İç Mekan ve Fonksiyonellik

INSTER’ın iç mekanında 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve aynı boyutta bir bilgi-eğlence dokunmatik ekranı bulunuyor. Aracın standart iç mekan rengi bej olarak sunuluyor. Tüm koltuklar, artırılmış çok yönlülük için düz bir şekilde katlanabiliyor. Arka kısımda ise 50/50 oranında kaydırılabilen ve yatırılabilen koltuklar mevcut.

Menzil ve Şarj Özellikleri

Model, birleşik kullanımda 360 kilometreye (WLTP) kadar sürüş menzili sunan 49 kWh’lik bir bataryaya sahip. INSTER, 84,5 kW (115 PS) güç ve 147 Nm maksimum tork üreten tek bir elektrik motoruyla hareket ediyor. Aracın 100 km’deki ortalama enerji tüketimi ise 15,3 kWh olarak belirtiliyor.

Şarj özellikleri açısından, INSTER standart olarak 11 kW’lık bir yerleşik şarj cihazıyla donatılmış. DC hızlı şarj cihazı kullanıldığında ise yaklaşık 30 dakikada bataryanın %10’undan %80’ine kadar şarj edilebiliyor.

Sürüş ve Aerodinamik

INSTER, güç dağıtımı, otomatik tutma, tam durma özellikli akıllı hız kontrolü ve adaptif rejeneratif frenleme gibi özellikler sunuyor. Modelin tam kapalı arka tampon ve aktif hava kapağı gibi aerodinamik iyileştirmeler sayesinde 0,309’luk bir sürtünme katsayısına ulaştığı belirtiliyor.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Hyundai, INSTER modelinde sürdürülebilirlik odaklı malzemeler kullanmış. Geleneksel olarak siyah boyada kullanılan karbon siyahı pigmenti yerine geri dönüştürülmüş atık lastiklerden elde edilen bir renklendirici tercih edilmiş. Ayrıca iç mekandaki plastik malzemeler, geri dönüştürülmüş PET şişelerden ve şeker kamışından elde edilen biyo-polipropilen kullanılarak hazırlanmış.

Türkiye Satış Fiyatı

Hyundai INSTER’ın Türkiye’deki satış fiyatı, Advance donanım seviyesiyle 1.319.000 TL olarak açıklandı. İlk etapta Advance versiyonuyla gelen INSTER’ın Cross versiyonunun ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması bekleniyor.