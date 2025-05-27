Xiaomi’den beklenen SUV YU7

Xiaomi bu akşam, firmanın 15’nci yılı töreninde, çok beklenen yeni modeli YU7’yi tanıttı. Tanıtımı, firmanın kurucusu Lei Jun bizzat yaptı.

SU7 sedanın devamı olan YU7 SUV, Haziran ayında resmi olarak satışa açılacak, o zamana kadar ise fiyatları sır gibi saklanmaya devam ediyor ancak kulislerde dolaaşan bilgilere göre başlangıç fiyatının 27.500 USD civarında olma ihtimali var.

Lei Jun, geçen yıldan bugüne kadar geçen zamanda 258 bin adet SU7 sedanın da sahiplerine teslim edildiğini de söyledi.

Yeni YU7’ye dönersek, aracın uzunluğu 4999 mm, genişliği 1996 mm, yüksekliği 1608 mm, dingil mesafesi ise 3.000 mm. Ağırlık 2,5 tona kadar uzanıyor, 19 ve 20 inç jant seçenekleri var.

Masaj özellikli, elektrikli yatar koltuklar, arkada 6,68 inçlik klima, müzik ve navigasyon ekranı var. Camla kokpitin birleştiği alanda ise, 1,1 metre uzunluğunda, 3 tane ince ekran var.

3 farklı güç versiyonu var;

YU7 RWD (Tek motor, 235 kW, 0-100: 5,88 sn, son hız: 240 km/s)

YU7 Pro AWD (Çift motor, 365 kW, 0-100: 4,27 sn, son hız: 240 km/s)

YU7 Max AWD (Çift motor, 508 kW, 0-100: 3,23 sn, son hız: 253 km/s

Batarya konfigürasyonları da şu şekilde

RWD: 96.3 kWh, 835 km

Pro AWD: 96,3 kWh, 770 km

Max AWD: 101,7 kWh, 760 km

Normalde Xiaomi’nin YU7’yi Şangay Auto Show fuarında sergilemesi bekleniyordu ama bazı güvenlik testlerinin uzamasından dolayı aracın ilk gösterimi fuara yetişemedi.