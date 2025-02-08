Yeni Citroen C3 ilkbaharda geliyor

Citroën, yenilediği C3 modelini, ektrikli olarak 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre 4’üncü nesil C3, elektrikli ve hibrit versiyonları ile Türkiye’de satışa sunulacak. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modeldeki yenilikler:

Avrupa’daki 4’üncü nesil Citroën C3 ailesi yeniden tasarlandı. Otomobil, 4,01 m uzunluk ve 1,76 m genişliğe sahip. Açıklamaya göre yeni ë-C3’ün iç mekân mimarisi, “C-Zen Lounge” ile tasarlandı. C-Zen Lounge, geniş ön cam, iki yanda Citroën’in imzası niteliğindeki dikey havalandırma kanalları ve grafik öğelerle yatay bir ön konsol mimarisi oluşturuyor. ë-C3, araç bilgilerini ön konsolun üst kısmı ile ön camın alt kısmı arasındaki parlak siyah bölüme yansıtan yeni Citroën Head-Up Display’i ilk kez kullanıyor. Ön konsolun ortasında, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bagaj hacmi standart konumda 310 litre.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ

Açıklamaya göre Citroën ë-C3, şehiriçi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sağlamak için 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) bataryayı kullanıma sunuyor. 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı vadediyor. Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Yeni C3 ilk kez bir hibrit güç aktarma sistemiyle de sunulacak. Hibrit sistem, benzin ve elektriğin avantajlarını iki motorla birleştiriyor. Bu motorlar sürücünün müdahalesi olmadan otomatik olarak birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor. 48V hibrit teknolojisi; belirli sürüş aşamalarında şarj olan 48V lityum-iyon batarya, yeni hibrit sistemde kullanılmak üzere tasarlanan yeni nesil 100 hp (75 kW) gücündeki 3 silindirli benzinli motor ve 21 kW bir ë-Motor isimli elektromotorun entegre edildiği yeni elektrikli ë-DCS6 çift kavramalı şanzımandan oluşuyor.