2026 Porsche 911 4S serisi tanıtıldı: İşte beklenen fiyatlar

Porsche, 2026 model 911 serisine eklenen Carrera 4S ve Targa 4S varyantlarını resmen tanıttı. Bu yeni modeller, orijinal 911’den sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda dört tekerlekten çekiş özellikleriyle de ayrılıyor. Peki, bu yeni Porsche’lerin fiyatları ne kadar?

Alman premium otomobil üreticisi Porsche, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model 911’in 4S versiyonlarını piyasaya sürdü. Tasarımlarıyla ve özellikleriyle her zamanki gibi otomobil tutkunlarını büyüleyen bu araçlar, tahmin edilebileceği gibi fiyat etiketleriyle de cep yakacak. Gelin, 2026 Porsche 911’in yeni versiyonlarına daha yakından bakalım.

Yeni varyantlar ve özellikler



2026 model Porsche 911’in 4S varyantları; Carrera 4S, Carrera 4S Cabriolet ve Targa 4S olarak satışa sunulacak. Hem tasarım hem de motor açısından benzer bir yapıya sahip olan bu otomobillerin en temel farkları, gövde tipleri ve 4S takısıyla gelen dört tekerlekten çekiş teknolojisi.

Porsche’den yapılan açıklamaya göre, yeni 911 varyantları 473 beygir gücü ve 530 Nm tork üreten 3.0 litrelik çift turbolu motorlardan güç alacak. Şanzıman tarafında ise sadece 8 ileri vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman sunulacak. Ayrıca, yeni varyantlarda standart 911’den daha büyük frenler ve sportif egzozlar da tercih edilmiş.

İç tasarım ve teknoloji



Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni otomobillerin iç tasarımlarında büyük değişiklikler yapılmamış. Bu bağlamda, 2026 model Porsche 911’in iç tasarımı, 4S varyantlarında da bulunacak. Tam dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki küçük bilgi-eğlence ekranı standart olarak gelirken, sportif direksiyon opsiyonel olarak satın alınabilecek.

Dudak uçuklatan fiyatlar



Porsche, yeni otomobillerinin ön sipariş fiyatlarını resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Carrera 4S, 156 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Carrera 4S Cabriolet almak isteyenlerin 170 bin doları, Targa 4S almak isteyenlerin ise 171 bin dolardan başlayan fiyatları gözden çıkarması gerekecek. Ancak burada dikkat çeken bir detay var: Porsche tarafından yapılan açıklamaya göre bu fiyatlar şimdilik belirlendi ve teslimat tarihlerinde fiyat değişiklikleri yaşanabileceği belirtiliyor.