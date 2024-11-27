Audi, dinamik tasarımlı Q5 Sportback modelini yeniledi

Audi, 2025 model Q5 Sportback’i tanıttı. İşte yeni Q5 Sportback satış fiyatı ve özellikleri

Alman markanın yeni SUV Coupe’si 515 litre bagaj hacmi sunuyor. SQ5 isimli güçlü versiyonda da 470 litre bagaj hacmi var. Auto Show’un haberine göre Coupe formu ve segmenti düşünüldüğünde, iç mekanın da cömert olduğu görülüyor. Arka koltuk sırtlıkları katlandığında ise bagaj hacmi 1415 litreye yükseliyor. Çekme kapasitesi ise 2400 kg.

MOTOR

Motor cephesinde Audi, içten yanmalı motorları tercih etmiş. Zaten aracın mimarisinde PPC isimli (Premium Platform Combustion) içten yanmalı bir platform var. Tüm motorlarda ise 48 Voltluk mild hybrid desteği var. MHEV Plus ismi verilen bu yumuşak hibritteki jeneratör (Powertrain Generator PTG) ilave olarak 24 HP güç ve 230 Nm tork üretiyor. 48V mimarisi ise elektrikli klima pompası kullanımına izin vermiş. MHEV Plus’ta kullanılan lityum bataryanın kapasitesi 1.7 kWh. Bu da frenleme sırasında etkili bir rejenerasyon ve enerji depolaması sağlıyor. Giriş seviyesi 2.0 TFSI (150 kW/204 HP) ile başlıyor. Ayrıca 2.0 TDI motor da olacak. Serinin zirvesinde ise 3.0 TFSI V6 SQ5 Sportback var. Güç çıkış değerleri de ismine uygun; 270 kW (367 HP) ve maksimum tork 550 Nm.

AVRUPA SATIŞ FİYATI

Audi’nin ikinci nesil Q5 Sportback’i Aralık ayından itibaren Avrupa’da pazara verilecek. Avrupa fiyatları 54.800 Euro ile 85.400 Euro arasında değişiyor. Doğuş Otomotiv-Audi Türkiye, yeni Audi Q5’in, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de olacağını açıkladı.