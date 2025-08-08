Avrupa elektrikli otomobil pazarında bir ilk yaşandı

Avrupa’da yılın ilk yarısında gerçekleştirilen elektrikli otomobil satışları bu yıl ilk kez 1 milyonu aşarken Volkswagen 135 bin 427’lik satışla zirvede yer aldı.

AA muhabirinin otomotiv veri sağlayıcısı JATO Dynamics’ten derlediği verilere göre, Avrupa’da yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışı bu yıl ilk kez 1 milyonu aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyon 193 bin 397’ye ulaştı.

Söz konusu dönemde Avrupa’da otomobil pazarının yüzde 17,4’ünü elektrikli araçlar oluştururken elektrikli araçların pazar payında geçen yıla göre 3,6 puanlık bir artış oldu. 2024’ün ilk yarısı ile 2025’in ilk yarısı arasında pazar payındaki artışta Danimarka 19 puanlık artışla başı çekerken onu 9,2 puanla Norveç, 8 puanla Belçika, 7,2 puanla Finlandiya ve 5,6 puanla Avusturya takip etti.

Elektrikli araçlar Norveç, Danimarka, Hollanda, İsveç ve Finlandiya’da en yüksek pazar payına sahipken Hırvatistan, Slovakya, Romanya, Polonya ve İtalya’da en düşük paya sahip oldu.

Avrupa’da elektrikli otomobil satışlarında da lider Volkswagen

Elektrikli otomobil satışlarına markalar bazında bakıldığında ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre, satış adetlerinde yüzde 78’lik artışla 135 bin 427’ye ulaşan Volkswagen ilk sırada yer aldı. Volkswagen’in ardından satışlarda yüzde 33’lük düşüşe rağmen Tesla 109 bin 262 satış ile ikinciliği, BMW yüzde 15 artış ve 94 bin 658 satışla üçüncülüğü elde etti.

Audi 74 bin 561 ile dördüncü, Skoda 71 bin 789 ile beşinci, Renault 64 bin 402 ile altıncı sırada yer alırken bu markaları 55 bin 915 satışla Kia, 55 bin 428 satışla Mercedes, 49 bin 219 satışla Volvo ve 46 bin 380 satışla Hyundai takip ederek en çok satış adedine ulaşan ilk 10 marka arasında yer aldı.

Bu markaları, 43 bin 679 ile Peugeot, 41 bin 270 ile BYD, 37 bin 372 ile Cupra, 35 bin 239 ile Ford, 33 bin 557 ile Citroen, 28 bin 95 ile Opel, 27 bin 617 ile MINI, 24 bin 744 ile MG, 22 bin 744 ile Polestar, 19 bin 432 ile Toyota takip etti.

18 bin 939 ile Dacia, 18 bin 192 ile Porsche, 14 bin 577 ile Fiat, 11 bin 470 ile Nissan ve 8 bin 346 ile Xpeng de en çok satan markalar arasında yer aldı.