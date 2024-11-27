Avrupa pazarına Çin çıkarması

Eylül ve Ekim aylarında, otomotiv sektörü buluşmaları Avrupa’da yoğunlaştı. Geçtiğimiz haftalarda Automechanika Frankfurt’un ardından İtalya’da Torino fuarı ve Almanya’nın Hannover şehrinde IAA Transportation fuarı gerçekleştirildi. Ekim ortasındaysa Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı markalar kozlarını paylaşacak. Çinli otomobil ve OEM üreticileri ve otomotiv profesyonelleri Avrupa’nın göbeğindeki bu etkinliklerde kendilerini ve yeni ürünlerini göstermekten geri kalmıyor.

Eylül ayının ilk otomotiv buluşması olan ve daha çok profesyonellerin ve OEM’lerin katıldığı, Frankfurt Automechanika 2024 10 Eylül’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 10-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarda 170 ülkeden 4.200 firma, ürün, hizmet ve yeniliklerini sergiledi. Bunlar arasında 400’ü aşkın Türk firmasının da yer alması, Türk otomotiv sanayindeki tedarik zincirinin, inovasyon ve endüstriyel gücünü gösteriyor. Bu yılki fuarın odaklandığı konular arasında elektrifikasyon, sürdürülebilirlik, dijitalleşme, bağlantılılık ve yapay zeka teknolojileri yer aldı. Automechanika 2024’ün mottosu ise “Yarının mobilitesi için yeni teknolojiler ve inovasyonlar” olarak belirlenmiş.



Bu yıl Automechanika 2024’te, OEM ve tedarik zincirinin yanı sıra, ilk kez nihai müşterilere hitap edecek bitmiş ürünler yani yeni otomobiller de sergilendi. 12’nci salonda CCPIT-Auto isimli Çin otomobil birliği tarafından düzenlenen EVA (Electric Vehicle Expo) sergisinde, 12 Çinli otomobil markası, elektrikli ve hibrit teknolojiye sahip en yeni modellerini sergiledi ve elektrikli otomobil kategorisinde Avrupa ile rekabete hazır olduklarını vurguladı.

Çinli otomobil markaları katılarak 12’nci salonu doldurdu

12’nci salondaki en büyük standlardan birine sahip olan Geely Holding Group, 1000 metrekarelik standında, 3 markasının toplam 8 modelini sergiledi. Geely basın toplantısında konuşma yapan Geely Holding Group Başkan Yardımcısı Victor Yang, serbest ticaret ilkesine inandıklarını, bunun otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını ve Avrupa pazarına yeni modellerini sunmaktan mutlu olduklarını söyledi. Yang her yıl Avrupa’da sattıkları 300.000 aracı, Avrupa’da tasarlayıp geliştirdiklerini, çoğunu ise Avrupa’da ürettiklerini, dünya çapındaki toplam 140.000 çalışanın 30.000’inin Avrupa’da olduğunu belirtti.

Geely Group standında, Geely’nin en yeni elektrikli SUV’u EX5’in yanı sıra, daha önce Nisan ayında Çin’de test ettiğimiz elektrikli Premium sedan E8 ve Xingyuan isimli, yeni küçük SUV da Avrupa prömiyerlerini yaptılar.

Geely standında ayrıca Lynk & Co markasının Plug-in hybrid teknolojili 01 modelinin makyajlı hali ve markanın ilk tam elektrikli modeli olan Z10 isimli sportif sedan modeli de sergilendi.

Standdaki bir diğer Geely alt markası ise elektrikli Zeekr oldu. 4 motorlu ve 1250 HP gücündeki Zeekr 001FR sportif özellikleriyle dikkat çekerken, orta boy MPV klasmanındaki Zeekr MIX, elektrikli açılan kayar kapıları ve arkaya doğru 180 derece dönüp çalışma masası kullanımına imkan veren ön koltukları ve geniş iç tasarımıyla ilgi topladı. Zeekr standındaki üçüncü model ise elektrikli kompakt SUV olan Zeekr X idi.

Elektrikli otomobil devi BYD ise Seal ve Tang serilerinin dışında, Plug-in teknolojili, Denza 09 adlı lüks MPV modelini ve BAO5 isimli lüks arazi aracını sergiledi.

Yeni Çinli markalardan Avatr ise, gerek tasarımıyla, gerek kullanılan malzeme kalitesiyle üst sınıfa hitap eden bir felsefeye sahip. Avatr, 07, 11 ve 12 isimli modelleriyle Frankfurt’un ilgi çeken markalarından oldu. Frankfurt Automechanika’da sergilenen diğer lüks Çinli markası ise Hongqi oldu. Bir dönem Çin devlet büyüklerine özel üretim yapan marka, birkaç yıldır halka açık otomobil satışlarına başladı. Frankfurt’ta bu lüks markanın EHS9 ve EHS7 SUV ile EH7 sedan modellerini inceledik.

DFSK standında Fengon serisi 500 ve 600 ile kısa süre önce Türkiye pazarına sunulan Plugin Hybrid model E5 yer aldı. JAC markası ise Ford Ranger / VW Amarok klonu, T9 EV isimli tam elektrikli, çift motorlu, çift kabinli pick-up modeliyle fuara gelmişti.

Otomobil üreticilerinin yanı sıra elektrikli araçlara OEM parça tedariği sağlayan markalar da fuarda yerini almıştı. Bunlardan biri de batarya üreticisi CATL. Qilin ve Shenxing bataryalarını tanıtan CATL, ayrıca batarya pasaportu ve kullanım ömrü sonunda batarya ham maddelerinin geri dönüşümü konusunda çalışmalar da yürütüyor.

SONUÇ

HIRANT KASAPOĞLU / ALMANYA

Çinli üreticilerin tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa pazarı için de büyüme iştahları var. Modern teknolojili Plug-in ve elektrikli otomobiller de Çinli markaların güçlü olduğu alan. Frankfurt Automechanika 2024’teki EVA (Electric Vehicle Expo) bu markaların güçlü yönlerini Avrupa’ya sergiledikleri yeni bir mecra oldu.