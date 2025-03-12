Bu modeller 2026’da Türkiye’ye gelebilir

Seres’in Huawei işbirliğiyle ürettiği Aito’nun M5 modeli için Ultra versiyonu çıkıyor. 192 line güçlü bir Lidar’a sahip araç akıllı sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.

2025 için yeni M5 Ultra’daki geliştirmeler 5 alanda yapılmış. Bunlar; dış görünüm, kokpit, akıllı sürüş, araç kontrolü ve güvenlik.

Huawei’nin ADS 3.0 teknolojisiyle donatılan M5, hem otoyollarda, hem de şehir içinde akıllı sürüş senaryolarını destekleyebiliyor. Ayrıca yeni, uzaktan park asistanı da, ultra dar alanlara park etmeyi kolaylaştırıyor. Aito M5 Ultra’nın EV versiyonu, 200 kW’lık motora ve 83 kWh batarya paketine sahip. Menzil ise 602 km.

Ayrıca araçta EREV versiyonları da var. Tek elektrik motorlu RW versiyon 200 kW, çift elektrik motorlu AWD versiyon ise 480 kW gücünde. EREV’lerde 42 kWh batarya var, elektrikli menzil 255 km, toplam menzil ise 1440 km’ye ulaşıyor. Aito M5’in standart versiyonlarının 2026 yılı içerisinde, DFSK’nın da distribütörlüğünü yürüten SHS Group tarafından Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.