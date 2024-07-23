Bursa’da üretilecek: Yeni Duster Türkiye yollarına çıkıyor

Daha fazla coupe, daha az sedan: Yeni 508’de Peugeot Audi A5 Sportback’i örnek almış. Yeni 508 bu mu şimdi? Peugeot sayı saymayı mı unuttu? Neticede yeni amiral gemisi bir sedan değil, 4 kapılı bir coupe olmuş. Geçmişten kalma bir güzellik… Haberin devamı Auto SHOW Dergi Nisan sayısında.