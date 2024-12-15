BYD Avrupa planlarını değiştirdi

Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa planlarında değişikliğe gitti. BYD’nin Avrupa’daki ilk üretim tesisi olacak olan Macaristan fabrikasında, 2025 sonunda, ilk etapta Seagull isimli, küçük segmentteki elektrikli otomobilin üretimi planlanıyordu. Ancak BYD, bu planda revizyon yaparak, ilk üretim için kompakt modeller olan Dolphin ve Atto 3’e öncelik verdi. Bu segmentte, VW’nin ID.3 ve Golf modellerine rakip olmayı amaçlayan BYD, yerel üretimin gelmesiyle hem yüksek gümrük tarifelerinden kurtulacak, hem de Avrupa üretimi imajıyla, Avrupa’da düşüşe geçen satışlarını yükseltmeye çalışacak. Macaristan’da üretilecek Avrupa versiyonu Dolphin, Atto 2, Atto 3 ve Seagull’in, makyajlanmış modeller olacağını da ekleyelim.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show Dergisi

Alman Capital dergisine bir röportaj veren BYD Europe Başkanı Stella Li, Macaristan’da üretilecek üçüncü modelin Atto 2 modeli olacağını ve Dolphin ile Atto 3 arasında yer alacağını açıkladı. Bu modelin Çin’deki eşdeğerinin hangi model olduğu pek net değil çünkü daha önce Atto 2 ismini hiç duymamıştık. Atto 3, Çin’de Yuan Plus olarak satılıyor. Bu durumda Atto 2’nin de, Yuan Plus’un giriş seviyesi versiyonu olan Yuan Up olma ihtimali var. Bu otomobilin Çin’deki fiyatı 13 bin dolar ama Avrupa fiyatı 20 bin Euro’nun biraz üzerinde olabilir.

Stella Li’ye göre üretime girecek dördüncü model, ilk üretilmesi planlanan ama üretimi ertelenen küçük EV Seagull modeli. Bu model bazı pazarlarda Seagull Mini olarak satılıyor. Seagull BYD’nin Çin’deki en ucuz ve en çok satan modeli (Çin fiyatı 70.000 Yuan yani 9.600 USD). Ancak Avrupa’da üretilecek Seagull, Çin’dekinden farklı bir model olacak. BYD Seagull’ın, VW’nin 2026’da piyasaya çıkartacağı, 25 bin Euro etiketli, VW ID.2 modeline rakip olması planlanıyor, BYD’nin fiyatının da 20 bin Euro’nun altında olması bekleniyor.

Stella Li, Macaristan fabrikasında üretim hızının ve üretilen model sayısının her yıl artacağını ancak bunun 2-3 yıl kadar zaman alacağını, tam kapasiteye ulaştığında 12 modelin paralel olarak üretime gireceğini ve artık Avrupa pazarına Çin’den araç getirmeyeceklerini açıkladı. Ayrıca BYD, Avrupa pazarında elektrikli modellere talebin beklenenden zayıf olması nedeniyle Plug-in Hybrid modelleri de pazara, artan bir hızda vermeye devam edecek.

BYD Avrupa Başkanı Li’nin Alman Capital dergisindeki röportajında, Avrupa planlarıyla ilgili açıklamasında, Manisa’da kurulacak olan yeni BYD fabrikasına yer vermemesi ise dikkat çekti. Li’nin, soru gelmediği için mi Türkiye’den bahsetmediği yoksa Türkiye yatırım planlarında bir değişiklik mi olduğu bilinmiyor. Stella Li, PHEV modellere de ağırlık vereceklerini açıklamıştı, oysa Türkiye’deki fabrikada üretilecek modellerden birinin de Seal U DM-i’ın (Song Plus) yeni DM 5.0 versiyonu olması bekleniyor. Li, geçtiğimiz ay, Türk gazetecilerle katıldığı başka bir toplantıda ise birkaç ay içinde Manisa’da inşaata başlanacağı haberini vermişti.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi ünvanını ele geçiren BYD, Avrupa’nın en büyük pazarı olan Almanya’da düşüşte. 2024’te UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’na sponsor olarak büyük bir tanıtım kampanyası yapan BYD, buna rağmen Almanya’da ilk 11 ayda, geçen seneye göre yüzde 25 düşüş göstererek, sadece 2.568 araç sattı. Bu rakam, BYD Türkiye’nin, 2024’ün son 40 gününde teslim etmeyi hedeflediği adetlerin yarısından bile az. BYD Türkiye’de, 3 yıl içerisinde, en çok satış yapan üçüncü marka olmayı hedefliyor.