BYD’nin amiral gemisi TANG Türkiye’de

Çinli BYD’nin Türkiye’deki 7’nci modeli, 7 kişilik amiral gemisi SUV Tang oldu. BYD Tang, 3.675.000 TL tanıtım fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Çinli BYD’nin amiral gemisi modeli TANG, 3.675.000 TL fiyatla Türkiye pazarına verildi.

BYD’nin Türkiye’deki Amiral gemisi TANG, 7 koltuklu bir elektrikli SUV. Boyutlarıyla da amiral gemisi özelliklerinde olduğunu bize gösteriyor. 4970 mm boy, 2820 mm dingil açıklığı, 2130 mm genişlik (aynalar dahil) ve 1745 mm yükseklik. 7 koltuklu aracın bagaj hacmi 235 lt, üçüncü sıra koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 940 lt’ye ulaşıyor, orta sırayı da yatırıp iki kişi + bagaj şeklinde seyahat edebilirseniz, hacim 1655 lt’ye ulaşıyor. Boş ağırlık ise 2630 kg. Frenli römork çekme kapasitesi de 1,5 ton.

Çift motor ve 4×4 çekiş özellikleri ile, hem güçlü, hem de güvenli bir aile SUV’u. BYD ürün hiyerarşisi içerisinde de HAN’la birlikte, zirvede konumlanıyor (HAN L ve TANG L hariç). 108,8 kWh’lik, ürün gamındaki en büyük bataryalardan birine sahip. Batarya yine LFP Blade batarya özelliğine sahip. Bu arada TANG’ın, 2023’te Avrupa’da EuroNCAP güvenlik testinde 5 yıldız aldığını da ekleyelim.

Büyük bataryası sayesinde TANG, 530 km’ye varan (karma) menzil sunabiliyor. Çift elektrik motorundan üretilen 380 kW (517 HP) güç, dört tekerlekten çekiş sistemi ile yola aktarılıyor. Bu da araca 4,9 sn’lik 0-100 km/s hızlanma performansı sağlıyor. Ancak son sürati 190 km/s’de sınırlandırılmış. Karma tüketim ise 24 kWh/100 km ile biraz yüksek kalıyor ancak aracın gövde boyutları ve 2,6 tonluk ağırlığı da göz önüne alınmalı. Batarya 170 kW gücünde DC şarjı destekliyor. Bu da 108,8 kWh’lik büyük bataryanın yarım saatte %30’dan %80’e ulaşmasına imkan tanıyor.

TANG Flagship isimli donanım seviyesi ile geliyor, tahmin edileceği gibi standart donanımı oldukça yüksek. Hem konfor, hem de güvenlik için zengin bir standart donanıma sahip. Aktif süspansiyon DiSus-C sayesinde yol bozuklukları algılanıp süspansiyon sertliğini milisaniyeler içerisinde ayarlayabiliyor. Ayrıca ön koltuklarda elektrik ve hafızaya ek olarak masaj özelliği de yer alıyor.