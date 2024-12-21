BYD’nin lüks arazi markası

Fangchengbao, BYD’nin geçtiğimiz yıl, Yangwang ile birlikte tanıttığı iki alt markadan biri. Fangcheng’in Çince anlamı denklem veya formül. Bao ise Leopar anlamında kullanılıyor. Çin dışındaki bazı yayınlarda Leopar Formulü olarak da adlandırılan marka, lüks ve dayanıklı, aynı zamanda elektriklendirilmiş, arazi aracı segmentini hedefliyor. Leopar Formülü, Chery’nin yakın zaman önce tanıttığı ve Leopar’ın dinamizminden esinlenen yeni ürün serisi Lepas’ı da çağrıştırıyor. Fangchengbao, bazı ihracat pazarlarında ise Denza ismiyle satılacak.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show Dergisi

Geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt’taki Automechanika Fuarı’nda inceleme fırsatı bulduğum Bao 5, bu lüks arazi aracı markasının ilk modeli. Bao 5’in ardından, yakın zamanda, amiral gemisi olan Bao 8 de tanıtıldı.

Bao 5, 4890 mm uzunluğunda bir off-roader. Dingil açıklığı 2800 mm, yaklaşma ve uzaklaşma açıları ise sırasıyla 35 ve 32 derece. Enerji sistemi anlamında karmaşık bir PHEV olan Bao 5, BYD’nin diğer PHEV’lerinden biraz daha farklı bir formüle sahip. Sürekli 4 çeker olarak çalışan çekiş sisteminde tekerlekleri, hem içten yanmalı motor, hem de ön ve arkadaki elektrik motorları çevirebiliyor. Bu ilginç arazi aracında aynı zamanda 3 tane de diferansiyel kilidi yer alıyor. 1.5 litrelik turbo beslemeli içten yanmalı motor, 143 kW (194 HP) güç üretiyor. Ayrıca önde 200 kW’lık, arkada ise 285 kW’lık, iki adet elektrik motoru var. Toplam sistem gücü 505 kW yani 687 HP gücüne ulaşıyor. Batarya olarak BYD’nin 31,8 kWh’lik LFP Blade bataryası kullanılıyor. Saf elektrik menzili 100 km. DC hızlı şarj (100 kW) imkanı sunan batarya 16 dakikada %30-%80 doluluğa ulaşıyor. Toplam menzil ise 1200 km.

5 kişilik bu dev arazi aracının ağırlığı neredeyse 3 tona yaklaşıyor. Buna rağmen 0-100 km/s hızlanması 4,8 sn, son sürati ise 180 km/s. Acaba BYD, bu dev off-road modelini Türkiye’ye getirip Land Cruiser ve Defender’ın karşısına konumlandırır mı? Ne dersiniz?