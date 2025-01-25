BYD’nin Türkiye’deki 7’nci modeli TANG oldu

BYD Türkiye, geçtiğimiz Kasım ayı ortasında 6 modelle güçlü bir rölansman yapmış ve 40 günde 6.000 araçtan fazlasını teslim ederek ilk hedeflerini de tutturmuştu. Markanın ilk açıklamalarına göre, BYD’nin Türkiye’deki 7’nci modelinin Sealion 7 olacağı bekleniyordu. Evet Sealion 7, 2025’in 3’ncü çeyreğinde gelecek ama 7’nci modeli olmayacak, çünkü ondan daha önce pazara verilecek yeni modeller yer alacak. Tang, Atto 2 ve belki de başka modeller…

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show

Geçtiğimiz hafta, BYD Türkiye’nin, müşterilerine bayileri aracılığıyla, dağıtmak üzere bastırdığı masa takvimindeki TANG fotoğrafı detayı üzerine bir soru sormuştuk. Acaba TANG, yılbaşı takviminde yer aldığı gibi, BYD Türkiye’nin pazarlama takviminde de yer alacak mı? BYD Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, amiral gemisi SUV modeli TANG, Mart ayında BYD bayilerine ulaşacak. Şimdi yeni bir soru soralım. BYD Türkiye’nin yılbaşı takviminde yer almayan ama BYD Avrupa’nın 2025 pazarlama takviminde bulunan Atto 2, Seagull ve makyajlı HAN acaba Türkiye’ye de gelir mi? Bir de BYD Avrupa’nın 2025 ajandasında olmayan ama prestij ve teknoloji şovu için Münih Fuarı’nda sergilenme opsiyonu masada bulunan HAN L ve TANG L modelleri var. Schenzhen’deki merkezin, Hanedan serisindeki bu iki modele Çin Kültür Elçisi misyonunu yüklediğini daha önce de yazmıştık.

TANG’a dönelim ve bültendeki diğer bilgileri aktaralım. Amiral gemisi TANG, 7 koltuklu bir elektrikli SUV. Boyutlarıyla da amiral gemisi özelliklerinde olduğunu bize gösteriyor. 4970 mm boy, 2820 mm dingil açıklığı, 2130 mm genişlik (aynalar dahil) ve 1745 mm yükseklik. 7 koltuklu aracın bagaj hacmi 235 lt, muhtemelen 7 kişiyle seyahate çıkmak istemezsiniz ancak bu rakam sizi hemen korkutmasın, çünkü üçüncü sıra koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 940 lt’ye ulaşıyor, orta sırayı da yatırıp iki kişi + bagaj şeklinde seyahat edebilirseniz, hacim 1655 lt’ye ulaşıyor. Boş ağırlık ise 2630 kg. Frenli römork çekme kapasitesi de 1,5 ton.

Çift motor ve 4×4 çekiş özellikleri ile, hem güçlü, hem de güvenli bir aile SUV’u. BYD ürün hiyerarşisi içerisinde de HAN’la birlikte, zirvede konumlanıyor (HAN L ve TANG L hariç). 108,8 kWh’lik, ürün gamındaki en büyük bataryalardan birine sahip. Batarya yine LFP Blade batarya özelliğine sahip ancak likit elektrolit kimyası devam ediyor; yarı katı hal veya tam katı hal BYD bataryaları için hala bir iki yıl daha beklememiz gerekecek. Bu arada TANG’ın, 2023’te Avrupa’da EuroNCAP tarafından gerçekleştirilen güvenlik testinde 5 yıldız aldığını da ekleyelim.

Büyük bataryası sayesinde TANG, 530 km’ye varan (karma) menzil sunabiliyor. Çift elektrik motorundan üretilen 380 kW (517 HP) güç, dört tekerlekten çekiş sistemi ile yola aktarılıyor. Bu da araca 4,9 sn’lik 0-100 km/s hızlanma performansı sağlıyor. Ancak son sürati 190 km/s’de sınırlandırılmış. Karma tüketim ise 24 kWh/100 km ile biraz yüksek kalıyor ancak aracın gövde boyutları ve 2,6 tonluk ağırlığı da göz önüne alınmalı. Batarya 170 kW gücünde DC şarjı destekliyor. Bu da 108,8 kWh’lik büyük bataryanın yarım saatte %30’dan %80’e ulaşmasına imkan tanıyor.

TANG’in donanım seviyesi oldukça yüksek. Hem konfor, hem de güvenlik için zengin bir standart donanıma sahip. Aktif süspansiyon DiSus-C sayesinde yol bozuklukları algılanıp süspansiyon sertliğini milisaniyeler içerisinde ayarlayabiliyor. Ayrıca ön koltuklarda elektrik ve hafızaya ek olarak masaj özelliği de yer alıyor.

Gelelim en önemli unsura yani fiyata. Mart ayında, FLAGSHIP donanım seviyesiyle gelmesini beklediğim TANG, şu an BYD Türkiye’nin ürün gamında zirveye oturacak. Fiyatının ise HAN modelinin biraz üzerinde, 4 milyon liranın biraz altında olacağını öngörüyorum. BYD Türkiye tarafından resmi, tavsiye edilen fiyatlar ise Mart ayında açıklanacaktır.