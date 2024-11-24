Chery International Başkanı markanın yol haritasını anlattı

Çin’in Wuhu şehrinde görüştüğümüz Chery International Başkanı Zhang Guibing, Chery’nin Türkiye’deki yatırımları hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Hırant KASAPOĞLU / Auto Show – Ekim 2024
Chery’nin Ekim ayı sonunda düzenlediği Uluslararası Kullanıcı Zirvesi sırasında görüştüğümüz Chery International Başkanı Zhang Guibing, Türkiye’deki vergi sisteminden, gelecek planlarına, yeni teknolojilerden yatırım ve Ar-Ge olasılıklarına kadar birçok konuda bilgiler verdi. Guibing ile görüşmemiz sırasında, Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’dan da, Chery’nin Türkiye’de elde ettiği pazar başarısından, müşteri memnuniyetine ve Chery markasının kullanıcılarına sağladığı hizmetlere ilişkin bilgiler aldık.
Chery’nin şu sıralar üzerinde çalıştığı ve sizi rakiplerinizden daha rekabetçi yapacak teknolojiler neler?
Yeni enerjili araç kategorisinde (NEV) elektrik ve batarya konularında önemli geliştirmeler yapıyoruz, katı hal bataryaları teknolojisine yatırımlar yapıyoruz. Bu alana geç girdik ama PHEV ve BEV araçlarda 1 numaraya çıkmayı hedefliyoruz.
Chery’nin gelecekte uluslararası pazarlardaki gelişiminde stratejiniz nasıl olacak?
Global pazarlara ulaşma konusunda ataklarımız sürüyor. Sağdan direksiyonlu araç pazarında da gelişim gösteriyoruz. Ayrıca bu yıl İngiltere, İtalya gibi Avrupa pazarlarına da giriş yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Kuzey Amerika pazarına da girmek istiyoruz.
Bu yılın müşteri zirvesinin mottosu “Bizim İçin, Gelecek için” (For Us For Future) olarak belirlenmiş. Bunu açıklayabilir misiniz?
“For Us For Future” etkinliğinde, teknolojide katettiğimiz mesafeleri sergiliyoruz, geleceğin teknolojilerini geliştiriyoruz ve bunları açıklıyoruz.
Rakiplerinizle karşılaştırıldığında, Chery, müşteri ilişkilerinde neyi farklı yapıyor?
Yılın ilk yarısında tedarikçileri Wuhu’ya davet ediyoruz, işbirliği olanaklarını görüşüyoruz. Yılın ikinci yarısında da tüm dünya pazarlarından Chery kullanıcılarını davet ediyoruz. Onlara Chery dünyasının genişliğini gösteriyor ve gelecek vizyonumuzu paylaşıyoruz.
Son birkaç yıldır, Chery’nin robot ve diğer çevre birimlerini de geliştirdiğini gördük. Bundaki hedefiniz nedir? Chery gelecekte başka iş modellerine veya başka sektörlere de yönelebilir mi?
Chery’nin inovasyon odağında, gelecek için otomotiv endüstrisinde yeni teknolojiler, yapay zeka, mobil cihazlarla etkileşim ve uyum önemli hale geldi. Gelecekte otomobillerin de evrim geçireceğini, uçan arabaların da pazara çıkacağını, mobil cihazlar alanındaki tüm teknolojilerin, otomobillerin içerisinde yer alacağını düşünüyoruz ve böylece otomotiv endüstrisinin de değişim geçireceğini düşünüyoruz. Şu an geldiğimiz noktada, otomobiller artık çok akıllı, artık kendi başlarına düşünebiliyor, karar verebiliyorlar. Bu alandaki Ar-Ge’ye ve inovasyona daha çok yatırım yapıyoruz ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki üniversitelerle işbirlikleri ve ortak araştırmalar yürütüyoruz, geliştirme platformları oluşturuyoruz. Son olarak İspanya’da Katalunya Üniversitesi ile bir işbirliği yaptık. Belki ileride Türkiye’deki üniversitelerle Ar-Ge işbirlikleri ve ortak araştırmalar yapabiliriz.
Chery’nin yeni enerjili araçlar (NEV) serisindeki geliştirme planları ve bunların uluslararası pazarlara yayılması konusundaki planlarınız nedir?
Gelecekte iki yönümüz olacak. Bunlardan biri yeni ürün serilerimiz olacak. İkincisi ise işbirliği yaptığımız OEM firmalarıyla ortak geliştirmeler yapıyor ve o firmalara teknoloji transferi yapıyoruz. Chery markası olarak kendi eco-system çalışmalarımıza ve çevresel ürünlere odaklanmış durumdayız. Robot teknolojilerine, yapay zekaya, katı hal bataryalarına yatırımlar yapıyoruz. Gelecek yıl robotlarımızı showroomlara ve servislere, müşteriyle temas edecek alanlara koymaya başlayabiliriz. NEV araçlara belki geç başladık ama çok hızlıyız ve bu alanda 1 numaraya yükseleceğiz.
Çin otomobil üreticilerinin, bugünün global otomotiv endüstrisi içerisinde üstlendikleri rol nedir?
Müşteri talebine yetişebilmek için farklı çözümlerimiz var. Gelecekte, tıpkı Wuhu gibi, başka üretim merkezleri de oluşturacağız. Böylece o bölgelerdeki tedarik zinciri sistemlerini de kullanabileceğiz.
Artan üretim adediyle birlikte, kalite standardını nasıl tutturuyorsunuz?
Total kalite bizim için çok önemli. Kalite olmadan bu şirket bir yere ulaşamaz, uzun vadeli hedeflere varamaz. Chery Başkanı Yin Tongyue de böyle düşünüyor. Total kalite politikamızı önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay, JD Power’ın temsilcileri fabrikalarımızı gezip, ürünlerimizi inceleyip kalite konusunda en iyisi olduğumuzu belgelediler. Çin Kalite araştırması IQS’te en iyi marka seçildik. Ayrıca satış memnuniyet endeksi SSI ve APEAL araştırmasında da ilk sıralarda yer aldık. Tüm bunlar total kalite konusunda vardığımız aşamaların önemin bir sonucu.
Avrupa ve Amerika pazarında, hatta Türkiye’de Çin menşeli otomobillere karşı yüksek gümrük tarifeleri uygulanmaya başlandı. Bu duruma yaklaşımınız nedir?
Vergilendirme politikalarının zor ama önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Elbette birçok ülkenin kendi otomotiv endüstrisi var ve bu ülkelerin kendi endüstrilerini korumak istemelerini anlayabiliyorum. Biz ise gittiğimiz ülkelerde sadece ticaret yapmıyoruz, aynı zamanda o bölgeye yerel katkılar sağlıyoruz, topluma fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz, yerel kültüre saygı duyuyoruz. Gittiğimiz her ülkeye karşı bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz; buralarda fabrikalar kuruyoruz, yatırımlar yapıyoruz, hükümetlere vergi kazancı yaratıyoruz ve ülkeye istihdam sağlıyoruz.
Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen yıl 40 bin, bu yıl 50 bin araç sattınız. Buradaki başarınızın sırrı ne?
Son iki yılda birkaç kez Türkiye’yi ziyaret ettim. Geçen aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştüm. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Ayrıca Türkiye, coğrafi olarak, Orta Doğu ve Avrupa arasında bir köprü, önemli bir ülke. Türkiye pazarında sadece iş yapmıyoruz, kullanıcılarımızla iyi ilişkiler kuruyoruz ve Chery’i daha iyi tanımalarını, sevmelerini sağlıyoruz.
Uzun süredir Chery’nin Türkiye’de bir üretim tesisi kuracağı söylentileri dolaşıyor. Bu konudaki gelişmeler neler? Bizimle paylaşabilir misiniz?
Şu an Türkiye’de bir üretim tesisi açılması konusunda kesin bir cevap veremiyorum çünkü bunun kararı, bizim dışımızda da birçok farklı muhatap tarafından görüşülüyor. Ancak kesin bir karar çıktığında, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılacaktır. (Ek bilgi: Röportajdan 1 gün sonra, Chery’nin lansmanında gösterilen büyüme haritasında Türkiye de yer aldı: Çinli otomobil devi Chery’nin paylaştığı haritada Türkiye vurgusu)
Türkiye’de Çin menşeli araçlara uygulanan ilave gümrük vergileri sizin için sorun yarattı mı?
Tabii ki fiyatlar ve rekabet koşulları değişti. Bayilerimiz ve müşterilerimiz bize güveniyor ve bizden beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak üzere çalışıyoruz. Gelecekten ve bizim için önemli bir pazar olan Türkiye pazarından umutluyum.
Global bir otomobil geliştirmek mümkün mü? Global pazarlar için tek bir Chery modeli olabilir mi örneğin?
Her ülkenin ihtiyaçları ve teknik gereklilikleri farklı. Bu nedenle her ülke için özel çalışmalar yapıyoruz. Dünya üzerine birçok Ar-Ge merkezimiz, bu özel çalışmaları yürütüyor. Chery markası altında çok fazla noktada Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye’de de Ar-Ge merkezimizin olmasını arzu ediyorum. Sadece tek bir merkezde kalarak, tek bir ürün yapmak mümkün değil, aracın gideceği pazarın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmemiz gerekiyor.
TÜRKİYE PAZARINA İLİŞKİN
Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo’ye, Chery’nin Çin’deki Inovasyon konferansında çok fazla yeni teknoloji sergilediğini, bunların hangilerinin Türkiye pazarındaki araçlara geleceğini sorduk. Si Fenghuo sorumuza şöyle cevap verdi; “Burada gördüğünüz tüm yeni teknolojiler, adım adım Türkiye pazarında sattığımız araçlara da gelecek. Burada müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri çok önemli. Müşterinin ihtiyaç duyacağı bir teknolojiyi ve yeniliği öncelikli olarak getiririz. Chery müşterilerinin beklentilerini sürekli takip ederek, araçlarda sürekli olarak iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıyoruz.
Si Fenghuo’ye, Çin otomotiv endüstrisinin çok hızlı Ar-Ge yeniliği yapabildiğini ve bu yenilikleri seri üretimdeki araçlara hızla aktarabildiğini, hatta neredeyse her yıl bazı modellerin yenilenebildiğini, bunun müşteriler için iyi mi yoksa kötü mü olduğunu (araçların ikinci el değerini korumak açısından) sorduk. Si Fenghuo bu sorumuzu şöyle cevapladı; “Günümüzde yeni nesil tüketiciler, genç insanlar, hep en son teknolojiyi kullanmak istiyorlar, bu nedenle de hep en yeni model araçlara biniyorlar. Böylelikle araç içerisindeki teknoloji, bağlanabilirlik vs fonksiyonları da hep güncel oluyor. Müşteriler de bizim yenilik yapma ve araçları yenileme hızımız gibi, en yeni teknolojiyi kullanma konusunda hızlılar. Si Fenghuo’ya Chery fan kitlesi arasında, en uygun fiyatlı Tiggo 4’ün geleceği konusunda bir beklenti olduğunu, hatta aracın fiyatıyla ilgili olarak spekülasyonların bile yapıldığını, bu aracın Türkiye’ye neden gelmediğini sorduk. Si Fenghuo, bu sorumuza cevap olarak; “Eğer bu araç gelseydi, bir anda pazar lideri olabilirdik” demekle yetindi.
Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan’a da müşteri memnuniyeti ve satış sonrası yaklaşımı konusunda sorular yönelttik. Chery’nin Türkiye’deki geçmişinin 1,5 yıla dayandığını, ancak bu kadar kısa sürede pazarda çok iyi bir çıkış yakaladıklarını, 2023’te Nisan-Aralık döneminde 8 ayda 40 bin adet, 2024’te ise ilk 10 ayda 50 bin adet araç sattıklarını, bu kadar hızlı büyümenin bayi, hizmet, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve yedek parça bulunurluğu konularında sıkıntı yaratıp yaratmadığını sorduk. Ahu Turan, müşteri memnuniyetine özel önem verdiklerini, bayi personel eğitimi, yedek parça bulunurluğu gibi konulara yatırımlar yaptıklarını, ayrıca müşterilerle görüşmeler yaparak, araçların donanımlarını müşteri talep ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiklerini aktardı.
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