Chery International Başkanı markanın yol haritasını anlattı

Dünya dayanıklılık yarışlarının en ünlüsü, en prestijlisi, belki de en zorlusu olan Le Mans 24 saat’i Exxon-Mobil’in davetlisi olarak takip ettik. Mobil 1 sentetik motor yağının da 50’nci yılına denk gelen 2024’te, Exxon-Mobil, Hypercar kategorisinde 4 farklı takıma motor yağı sağlıyor; Bu takımlar Penske Porsche, Cadillac, Toyota Gazoo Racing ve Team Jota. Biz de bu […]