Çinli araçlarda 2025 geliştirmeleri:XPENG G9

Eskiden araç nesilleri her 5 yılda bir değişirdi, bir de üzerinde 2-3 yıllık makyaj süresi binerdi. Aracın toplam yaşam döngüsü 7-8 yıla uzardı. Çin otomotiv endüstrisi ise yenilik yapma konusunda çok hızlı. Ürün yaşam döngüsü için 8 yıl kullanmıyorlar. Her model yılında araca yapılan teknik iyileştirmelerle ürünleri güncel teknolojiye uygun tutuyorlar. Üzerine bir de, kolay adapte edilebilen gövde ve iç mekan aksesuarları eklenince, her yıl yeni bir görünüme kavuşmuş, güncel araçları, bir önceki yıldan daha ucuz fiyata pazara sunuyor. Acaba bu ülkede ikinci el fiyatları ne alemde? Temiz kullanılmış, 1-2 yaşında bir, amiral gemisi araç satın almak çok mantıklı olabilir.

Hırant KASAPOĞLU / Auto Show Dergisi

Küçük üreticilerden Xpeng de bu araç güncelleme trendine uyuyor. G9 SUV modelinin 2025 yenilikleri için araçlarda yine bir dizi iyileştirme mevcut. Xpeng kurucusu He Xiaopeng, G9’da 66 iyileştirme yaptıklarını söylüyor, buna yeni yapay zekalı akıllı sürüş sistemi Turing AI da dahil. 2025 modelin fiyatı henüz açıklanmadı, 2024 modelin fiyatı ise 36.000 USD idi. Bu arada hemen belirtelim, Çinli sürücüler, Xpeng’in sürüş destek sistemlerinin Çin’deki en başarılı örnek olduğunu düşünüyor.

4891 mm ve 2998 mm dingil açıklığı, G9’u tam boy SUV sınıfına sokuyor. Yeni akıllı sürüş sisteminde artık Lidar yok. Bunun yerine toplam 26 sensör var (kameralar ve radarlar). Sistemin tanımlama hızı yüzde 40 artmış ve tanımlama mesafesi de yüzde 125 iyileşmiş.

Bataryalarda 5C AI, 800 V ve 5S sıvı soğutma teknolojisi var. RWD versiyonda motorun gücü 230 kW’tan 258 kW’a çıkmış. AWD versiyonun toplam gücü 567 HP.

Batarya paketleri ise 79 kWh ile 93 kWh arasında değişiyor. Menzil ise 625 ve 725 km olarak yüzde 3 kadar iyileşmiş.

Sürücü için 10,25 inçlik gösterge ekranının yanı sıra, kokpitin ortasında ve yolcu bölgesinde iki tane 14,96 inçlik dokunmatik ekran yer alıyor. Kokpit için Snapdragon 8295P çipi kullanılmış.