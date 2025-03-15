Çin pazarı için makyajlanan ID.3 modeli

Volkswagen, Çin pazarı için en çok sattığı ID.3 modelini makyajladı. Daha önceleri NMC batarya kullanan VW, ID.3’te artık CATL’den aldığı LFP bataryaları kullanacak. Batarya paketinin kapasitesi 53,6 kWh ve 451 km menzil sunuyor. Motor ise aynı kaldı. Arkaya yerleştirilen motorun gücü 125 kW.

İç mekanda daha önemli iyileştirmeler yapılmış. Merkezi dokunmatik ekran 10 inçten 12,9 inçe büyütülmüş. Orta konsolda kablosuz şarj eklenmiş. Aracın Çin fiyatları 16.500 USD ile 19.000 USD arasında değişiyor.

Volkswagen Türkiye, Avrupa’da üretilen D.3 modelini, bahar aylarında Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. ID.4 ve ID.7’yle beraber elektrikli ID. ailesini güçlendirmeyi planlıyor. Ancak tabi aracın Türkiye fiyatı ve BYD Dolphin ile fiyat rekabetine girip girmeyeceği burada önemli role sahip olacak. Rekabetçi fiyat seviyesiyle Polo’nun altında bir fiyatla pazara girerse, Türkiye’de satılan en ucuz VW olabilir.