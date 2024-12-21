Çin’den First Class minibüs

Bu segment yani First Class MPV, son dönemde iş insanları, sanatçılar ve VIP kullanıcıları arasında popüler olmaya başladı. Çinli lüks marka Denza D9 da, orta sırada 2 tane yatabilen first class koltuk sunarak (üçüncü sırada da 3 tane küçük koltuk var), MPV kavramına lüks dokunuşların da entegre olmasına olanak verdi.

Hırant KASAPOĞLU/ Auto Show Dergisi

BYD’nin alt markalarından Denza D9’u, Automechanika Frankfurt Fuarı’nda inceledik. 2022’de ilk tanıtılan tam elektrikli versiyondan farklı olarak, Avrupa’da PHEV versiyonuyla tanıtıldı. Bu da, geçtiğimiz günlerde, BYD Avrupa Başkanı Stella Li’nin bir Alman dergisine verdiği röportajda aktardığı, BYD’nin Avrupa pazarına daha fazla Plug-in Hybrid ile geleceği bilgisini doğruluyor.

Denza markası, BYD’nin, geçtiğimiz yıl kurulan diğer alt markaları Yangwang ve Fangchengbao’dan farklı olarak, daha eski bir tarihçeye sahip. 2010’da Mercedes’le yapılan bir joint venture ile kurulan Denza, yıllar içinde lüks elektrikli otomobiller üreten bir marka oldu. Zaman içerisinde Daimler, Denza’daki hisselerini azalttı ve BYD, 3 ay önce Denza’nın tamamına sahip oldu. D9 MPV’den başka, N7 ve N8 SUV ve Z9 sedan modellere de sahip olan Denza, şu an için sadece Çin, Hong Kong ve Singapur’da satılıyor.

İlk etapta tam elektrikli bir minibüs olan doğan Denza D9 ürün gamı, sonrasında DM-i isimli PHEV teknolojisiyle genişledi. Frankfurt’ta incelediğim D9’da arkada 2 first class koltuk konfigürasyonu ve AWD 4×4 çekiş sistemi vardı. Motor tarafında 1.5 Turbo içten yanmalı (102 kW/139 HP) motora, önde 170 kW, arkada ise 45 kW’lık iki elektrik motoru destek oluyor. Rakamlardan da görüleceği gibi, bu PHEV aracın gücünün büyük kısmı elektrikten geliyor. Bir PHEV için büyük sayılabilecek 40 kWh’lik batarya (Seal U DM-i’ın 2 misli) bu 5,2 metrelik MPV’ye 180 km’lik elektrikli menzil sunuyor. 80 kW DC şarjla beslenen batarya 25 dk’da %30’dan %80’e doluyor. Son sürat 180 km/s, 0-100 km/s hızlanma süresi ise 7,9 sn.